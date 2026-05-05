Адвокат объяснил, обязаны ли белорусы снимать рюкзак в транспорте 5.05.2026, 10:50

Пассажирам на заметку.

В Минской областной коллегии адвокатов рассказали, обязательно ли в Беларуси в транспорте снимать с плеч рюкзак.

По словам адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марии Загудаевой, требование снимать рюкзак или большую сумку с плеча или со спины закреплено в Беларуси действующим законодательством. Это регламентируют правила перевозок общественным транспортом.

- В соответствии с правилами автомобильных перевозок общественным транспортом, а также в метрополитене, на городском электрическом транспорте при входе в общественный транспорт человек обязан снять большую сумку или рюкзак с плеча или спины, - подчеркнула юрист.

А также добавила, что требование установлено не только для обеспечения комфортного проезда пассажиров, но и для их безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com