5 мая 2026, вторник, 10:56
Дроны ВСУ атаковали крупнейший НПЗ на северо-западе России

  • 5.05.2026, 10:34
  • 1,010
Начался пожар.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области атаковали дроны. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Telegram-канал Astra, ссылаясь на собственный анализ.

Пожар возник после атаки на территории ООО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области, подтвердил OSINT-аналитик Astra, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Власти региона также признали, что основной целью атаки был КИНЕФ.

