Дроны ВСУ атаковали крупнейший НПЗ на северо-западе России
- 5.05.2026, 10:34
Начался пожар.
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области атаковали дроны. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Telegram-канал Astra, ссылаясь на собственный анализ.
Пожар возник после атаки на территории ООО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области, подтвердил OSINT-аналитик Astra, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Власти региона также признали, что основной целью атаки был КИНЕФ.