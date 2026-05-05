Дроны ВСУ атаковали крупнейший НПЗ на северо-западе России 5.05.2026, 10:34

Начался пожар.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области атаковали дроны. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Telegram-канал Astra, ссылаясь на собственный анализ.

Пожар возник после атаки на территории ООО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области, подтвердил OSINT-аналитик Astra, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Власти региона также признали, что основной целью атаки был КИНЕФ.

