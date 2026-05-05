Зеленский резко ответил на идею России о перемирии 2 5.05.2026, 11:17

Владимир Зеленский

Этой ночью оккупанты наносили удары преимущественно по объектам украинской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России с использованием дронов и ракет в различных областях Украины.

«Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских торжеств и наносить такие ракетно-дроновые удары все дни перед этим. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально», — подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава украинского государства, ночью российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.

Также он отметил, что россияне обстреливали и Харьковскую область. В частности, четверо человек получили ранения. К сожалению, один человек погиб.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. Трое человек ранены в области. В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света. Были удары и по Запорожью и Киевской области, где ранены трое человек. В целом главными целями России этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры», — сообщил Зеленский.

Как писал сайт Charter97.org, Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной на 8-9 мая.

