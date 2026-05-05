5 мая 2026, вторник, 12:18
В Солигорске сгорела комната общежития

  • 5.05.2026, 11:27
В Солигорске сгорела комната общежития

Эксперты выяснили, что стало причиной пожара.

Причину пожара, который уничтожил комнату в общежитии Солигорска, установили сотрудники Госкомитета судебных экспертиз.

Экстренные службы о происшествии уведомила сработавшая пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели потушили пламя.

Огонь уничтожил имущество комнаты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Эксперты установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание подключенного к электросети тепловентилятора.

