В Солигорске сгорела комната общежития

Эксперты выяснили, что стало причиной пожара.

Причину пожара, который уничтожил комнату в общежитии Солигорска, установили сотрудники Госкомитета судебных экспертиз.

Экстренные службы о происшествии уведомила сработавшая пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели потушили пламя.

Огонь уничтожил имущество комнаты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Эксперты установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание подключенного к электросети тепловентилятора.

