Покушение на Путина — лишь вопрос времени

5.05.2026, 11:03

Болотный царь боится своих бояр.

Одна из европейских разведок «слила» западным изданиям — CNN и Financial Times — отчет о текущем состоянии и настроениях в окружении Путина

Общая канва выглядит так: болотный диктатор боится покушения и переворота, а между силовыми структурами нарастают конфликты. Заодно раскрылась интрига массовых отключений интернета на болотах: за этими мероприятиями стоит не ФСБ, как считалось ранее, а Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая личную безопасность высшего руководства РФ и, в частности, самого Путина.

Все возможные меры безопасности резко усилены. Ближайшие сотрудники, имеющие доступ к «телу № 1», находятся под постоянным видеонаблюдением. Сам диктатор большую часть времени проводит в модернизированных бункерах, в том числе в Краснодарском крае. Там он может оставаться неделями, тогда как пропагандистские медиа транслируют заранее подготовленные сюжеты о его «активной деятельности».

В то же время Путин фактически прекратил посещать свои любимые резиденции в Московской области и на Валдае.

В таком режиме московский царь живет уже несколько месяцев. Беспрецедентное усиление мер безопасности произошло после ликвидации генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года — этот военный преступник погиб в результате подрыва автомобиля.

Нет сомнений, что Путин боится украинских спецслужб. Но не меньше он боится собственного окружения. В отчете отмечается, что одним из ключевых источников нестабильности он считает своего давнего соратника — бывшего министра обороны, а ныне секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу.

Ситуация имеет свою предысторию. Когда-то Путин «оригинально» решил конфликт между Шойгу и владельцем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Как известно, Пригожина ликвидировали. А вот с Шойгу получилось значительно интереснее: его отстранили от должности министра, после чего начали методично уничтожать его окружение — арестовывать заместителей, конфисковывать имущество, «сливать» компромат в СМИ.

Сам Шойгу при этом остается формально неприкосновенным. Его роль унизительна: наблюдать за расправой над собственным кланом и не вмешиваться. Такая себе «царская забава», которая закономерно привела к тому, что царь начал бояться своего боярина. Подобные развлечения с аналогичными последствиями практиковались на болотах еще во времена Ивана Грозного.

Отдельно в отчете отмечается, что нынешние распри в высшем эшелоне силовых структур обусловлены неудачами на фронте, а также экономическими и другими внутренними проблемами. Фактически «конфликт элит» переходит в новую фазу — внутреннюю войну силовиков. Это подковерная, невидимая война, но от того не менее реальная: с покушениями, убийствами, похищениями и пытками, замаскированными под «следственные действия». Под угрозой все — включая «главного арбитра». Болотный царь боится своих бояр, потому что хорошо знает, с кем имеет дело. Инстинкты его не подводят.

Покушение на Путина рано или поздно произойдет — это почти неизбежная судьба любого диктатора. Адольф Гитлер пережил десятки покушений в период с 1933 по 1945 год. Самые опасные из них произошли в 1944−1945 годах, когда стало очевидно, что война проиграна, а сам фюрер — военный преступник. Мятежниками были высшие офицеры — образованные, рациональные люди, которые осознавали катастрофу и понимали, что Гитлер — преступник.

В случае с Путиным ситуация несколько иная: вокруг него нет аристократов.

Зато есть множество крыс, которые прекрасно понимают: корабль под его руководством идет ко дну, а бежать им некуда. Это также мощная мотивация для ликвидации «бункерного деда». Шансы Путина выжить в таких условиях выглядят призрачными. А если и выживет — с высокой вероятностью предстанет перед Международным уголовным судом.

Никто не знает, как долго продлится эта интрига. Но мы точно знаем другое: агрессора ждут новые поражения на поле боя и новые «дальнобойные санкции». История расставит все точки над «і». Недоимперия исчезнет с лица земли.

Правда победит. Мы — победим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

