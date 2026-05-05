Действительно ли мед так полезен?

Веками этот продукт использовался в качестве лекарства.

Мед на протяжении веков считается натуральным средством от простуды и других недугов, однако современные исследования показывают, что его польза часто переоценивается, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты отмечают, что мед действительно содержит антиоксиданты и некоторые полезные вещества, но их количество зависит от вида и происхождения продукта. В некоторых сортах гликемический индекс может быть даже выше, чем у сахара, поэтому однозначно назвать мед «здоровой альтернативой» нельзя.

Сырой мед, который меньше обрабатывается, сохраняет больше полезных соединений, но может нести риск бактериального заражения, особенно опасного для младенцев. Массово производимый мед проходит пастеризацию, что делает его безопаснее, но снижает содержание полезных веществ.

Эксперты также развенчивают популярный миф о том, что местный мед помогает при аллергии. Пыльца, вызывающая сенную лихорадку, распространяется ветром, а не пчелами, поэтому мед не способен «приучить» иммунную систему.

В то же время есть доказательства, что мед может немного облегчать кашель и боль в горле, а также используется в медицинских повязках для лечения ран благодаря антибактериальным свойствам.

Ученые приходят к выводу, что мед — не лекарство от всех болезней, но полезный и приятный продукт, если употреблять его умеренно.

