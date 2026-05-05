закрыть
5 мая 2026, вторник, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили про новый вид старой мошеннической схемы

3
  • 5.05.2026, 11:09
  • 2,464
Белорусов предупредили про новый вид старой мошеннической схемы

В ней фигурирует заказное письмо.

Участником новой схемы телефонных мошенников стал 20-летний студент минского вуза. Его обманули от имени единого портала электронных услуг «Е-Паслуга». Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Сначала молодому человеку позвонили якобы из «Белпочты» и сообщили о заказном письме из Министерства образования. Для подтверждения доставки попросили назвать адрес электронной почты и код из смс-сообщения.

Вскоре на почту студента пришло сообщение от поддельного портала «Е-Паслуга», где было указано, что мошенники завладели его данными и совершают незаконные переводы денег за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было перейти по ссылке из письма, отправить свою фотографию со студенческим билетом и выполнять все указания кураторов.

Спустя несколько дней ему велели встретиться с незнакомой женщиной и забрать у нее пакет, а затем на такси отвезти в Могилев и передать другому «внештатному сотруднику». Позже было установлено, что деньги общей суммой около 70 тысяч рублей парню передала 74-летняя жительница города Кобрина, которая также стала жертвой мошенников по схеме «Водоконала» и приехала в столицу специально для встречи с курьером.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин