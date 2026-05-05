Белорусов предупредили про новый вид старой мошеннической схемы 3 5.05.2026, 11:09

2,464

В ней фигурирует заказное письмо.

Участником новой схемы телефонных мошенников стал 20-летний студент минского вуза. Его обманули от имени единого портала электронных услуг «Е-Паслуга». Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Сначала молодому человеку позвонили якобы из «Белпочты» и сообщили о заказном письме из Министерства образования. Для подтверждения доставки попросили назвать адрес электронной почты и код из смс-сообщения.

Вскоре на почту студента пришло сообщение от поддельного портала «Е-Паслуга», где было указано, что мошенники завладели его данными и совершают незаконные переводы денег за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было перейти по ссылке из письма, отправить свою фотографию со студенческим билетом и выполнять все указания кураторов.

Спустя несколько дней ему велели встретиться с незнакомой женщиной и забрать у нее пакет, а затем на такси отвезти в Могилев и передать другому «внештатному сотруднику». Позже было установлено, что деньги общей суммой около 70 тысяч рублей парню передала 74-летняя жительница города Кобрина, которая также стала жертвой мошенников по схеме «Водоконала» и приехала в столицу специально для встречи с курьером.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com