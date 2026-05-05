5 мая 2026, вторник, 12:17
Скандальная история с тракторами «Беларус» в Польше получила продолжение

Их правовой статус долгое время не был урегулирован.

Ограничения на полноценную эксплуатацию около 8 тысяч тракторов МТЗ в Польше будут сняты. Такое решение приняла Европейская комиссия.

Как сообщают польские СМИ, польское правительство добилось легализации использования фермерами страны ввезенных после 2016 года около 8 тыс. тракторов Минского тракторного завода. Их правовой статус на территории ЕС до сих пор был не урегулирован до конца.

«Мы получили согласие Европейской комиссии на применение специальных правил в соответствии с Законом о системах одобрения к тракторам, импортируемым из Беларуси после 2016 года. Почти 8000 таких машин, поступивших на польский рынок, имели неясный формальный и правовой статус. Мы подготовили соответствующие правила. Эти правила будут представлены постоянному комитету Совета Министров в мае, который урегулирует эту ситуацию и будет представлять собой своего рода амнистию, применяемую к транспортным средствам, используемым в настоящее время фермерами. Мы хотим, чтобы эти машины получали специальную отметку на станциях технического осмотра во время технической проверки и были доступны на дорогах общего пользования, чтобы фермеры могли использовать их в сельскохозяйственных работах. Мы хотим, чтобы польские фермеры могли безопасно использовать эти машины без каких-либо ограничений», - рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Проблема с этой техникой была вызвана тем, что они были поставлены в страну без полного пакета разрешительных документов на соответствие определенным требованиям ЕС. В частности, до недавних пор они не могли получать в ходе техосмотров разрешения на легальное передвижение по дорогам общего пользования.

