В Польше тракторы «Беларус» оказались в центре скандала 20.08.2025, 12:51

Польским фермерам не разрешают пользоваться белорусской техникой.

В самый разгар уборки урожая польские фермеры столкнулись с неожиданной проблемой. Власти признали недействительной регистрацию тракторов «Беларус».

По данным газеты Tygodnik Rolniczy, фермеры из Подляшья и других регионов начали получать уведомления от Апелляционного совета местного самоуправления (SKO) о признании недействительной регистрации тракторов «Беларус». Речь идет о машинах, приобретенных после 2016 года и активно используемых в хозяйствах.

Хотя техника была новой, она не соответствовала экологическим требованиям ЕС по выбросам отработанных газов. Тем не менее, тракторы были зарегистрированы. По мнению прокуратуры, это произошло с нарушением закона – у машин отсутствовал сертификат европейского типа. Теперь тысячи фермеров рискуют остаться без техники.

