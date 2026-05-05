Перед пунктом пропуска «Брест» меняют схему движения 5.05.2026, 10:27

Что нужно знать водителям.

С 15:00 7 мая в связи с открытием зоны ожидания «Брест» изменится схема движения транспорта для регистрации в электронной очереди, рассказали в Белтаможсервисе.

Чтобы попасть в электронную очередь, нужно зарегистрировать машину по правилам, которые действуют для въезда в Беларусь через пункты пропуска.

Сделать это, а также заранее забронировать место можно онлайн на сайте предприятия. Перед въездом в зону ожидания автомобиль должен пройти автоматическое распознавание регистрационного номера.

Если водитель регистрируется на месте, ему нужно предъявить оператору зоны ожидания оригинал свидетельства о регистрации автомобиля. Если у водителя есть право на внеочередной въезд в пункт пропуска, понадобятся документы, которые это подтверждают.

После регистрации автомобили размещают на свободных местах в зоне ожидания. Там водители ждут вызова в пункт пропуска. Машины, зарегистрированные онлайн или прибывшие на заранее забронированную дату, также могут находиться в зоне ожидания до дальнейшего направления на границу.

Узнать о вызове также можно на сайте, через платное СМС-оповещение или телефонный звонок.

В зоне ожидания

На территории зоны ожидания «Брест» водителей будут информировать через табло: на них появится регистрационный номер автомобиля, который вызывают в пункт пропуска.

Есть важное условие: если автомобиль не прибудет в зону ожидания в установленное время, регистрацию в электронной очереди аннулируют. То же произойдет, если водитель покинет территорию зоны ожидания до вызова в пункт пропуска. В таком случае восстановить регистрацию нельзя.

