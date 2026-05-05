5 мая 2026, вторник, 8:26
Почему российский академик под аплодисменты зала разносил политику Кремля

  • Виктор Ягун
  • 5.05.2026, 8:15
Российские элиты выходят из-под контроля?

В апреле этого года на Московском экономическом форуме прозвучала вещь, на которую стоит обратить внимание не из-за эмоций, а из-за ее источника. Выступил академик РАН Роберт Нигматулинчеловек не из оппозиции, не из маргинальной среды, а из самого ядра системной научной элиты России. Академик с 1991 года, доктор наук, бывший руководитель Института океанологии, член президиума РАН. То есть это не критик «извне», а голос изнутри системы.

И этот голос прозвучал довольно жестко.

Нигматулин открыто говорит о проблемах, которые в российской системе обычно остаются на уровне кулуарных обсуждений: слабое качество государственного управления, невыполнение президентских указов, потеря доверия к избирательным процедурам, деградация управленческой элиты. Важно понимать: он не ставит под сомнение имперскую логику или саму войну. Его критика значительно прагматичнее — система работает хуже, чем должна, и это уже становится проблемой для самой системы.

Если посмотреть на экономический фон, картина выглядит довольно показательно. После относительно высоких темпов 2024 года экономика России резко замедлилась. В 2025−2026 годах ожидается рост на уровне около одного процента с небольшим «хвостом». В первом квартале 2026 года зафиксировано даже квартальное сокращение — впервые за несколько лет.

Добавляем сюда дорогие кредиты, ограничение производственных мощностей, санкционное давление и постепенное снижение энергетических доходов — и получаем среду, в которой вопрос эффективности управления становится не теоретическим, а практическим.

Отдельная история — регионы. Там растут дефициты бюджетов, падают доходы от налога на прибыль, а расходы, наоборот, увеличиваются — как социальные, так и военные. И именно на этом уровне любая управленческая неэффективность начинает ощущаться наиболее остро.

Если свести это к сути, выступление Нигматулина — маркер сразу нескольких процессов.

Во-первых, это вопрос управляемости системы. Когда публично звучит тезис о том, что указы Путина годами не выполняются, это уже не об отдельных сбоях — это о состоянии вертикали в целом.

Во-вторых, это признак накопления социально-экономического напряжения. Когда даже системные люди начинают говорить о бедности, озлобленности и ухудшении жизни десятков миллионов, это означает, что проблема вышла за пределы статистики.

В-третьих, это характерное поведение части элит — попытка заранее зафиксировать свою позицию. Условная формула «мы предупреждали» — это не просто критика, а элемент подготовки к будущим решениям и возможному перераспределению ответственности.

Что это означает в динамике ближайших месяцев?

Скорее всего, Кремль попытается использовать подобные выступления как контролируемый «выпуск пара»: позволить ограниченную критику экономического блока, чтобы снизить напряжение, но не допустить ее перехода на уровень персональной ответственности верхушки.

Параллельно возможен и другой сценарий — точечная кадровая перезагрузка. Часть управленцев могут заменить под лозунгом повышения эффективности. И здесь важно понимать: для Украины это не обязательно позитив. Система может попытаться стать более жесткой и эффективной именно в обслуживании войны.

Если же подобная критика начнет шириться, нельзя исключать и традиционного для РФ ответа — усиления контроля: давление на экспертную среду, сужение публичного пространства, показательные кейсы для дисциплинирования элит.

Отдельно стоит обратить внимание еще на одну тенденцию, которая может оформиться в ближайшее время. Речь идет о появлении условной «партии эффективности», которая будет продвигать тезис: проблема не в войне и не в курсе, а в том, что им плохо управляют. Это потенциально опасная история, ведь она может сформировать запрос на более мобилизованную и технологически эффективную Россию.

И наконец, менее вероятный, но важный сценарий — постепенная, неконтролируемая эрозия доверия к центру. Если экономическое давление будет усиливаться, а ресурсная база сужаться, критика может выйти за пределы экспертной среды и перейти в более широкое элитное недовольство.

Для Украины здесь важно не впасть в иллюзии.

Это не история о скором «обвале России». Это история о том, что ее модель войны становится дороже, а система управления — менее эффективной. И одновременно — о появлении внутренних трещин, которые ранее тщательно скрывались.

Фактически мы видим момент, когда часть российских элит начинает публично озвучивать то, что еще недавно оставалось исключительно в кулуарных разговорах.

Для нас это открывает возможности — прежде всего в сфере информационной и аналитической работы. Но это точно не повод расслабляться.

Чтобы понимать, куда движется ситуация, стоит внимательно отслеживать несколько вещей: будет ли реакция силового блока на подобные заявления; появятся ли аналогичные выступления других системных фигур; начнут ли продвигать тезис о «саботаже исполнителей»; какие кадровые решения будут приниматься в экономическом блоке; и как будет меняться ситуация с региональными бюджетами.

Если коротко, выступление Нигматулина — это не демарш и не бунт.

Это симптом того, что даже лояльная часть российского истеблишмента начинает открыто говорить о перегрузке системы.

А это всегда важный сигнал.

Именно поэтому это выступление не стоит воспринимать как «диссидентство». Это другое — сигнал внутреннего технократического недовольства.

И этот сигнал появляется не на пустом месте.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
Очень показательные признаки
