5 мая 2026, вторник, 10:23
Генштаб ВСУ заявил о смене самого горячего направления фронта

На фронте за минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Гуляйпольское направление обошло Покровское по количеству боев, став самым горячим на всей линии соприкосновения. Российские войска сосредоточили там высокую интенсивность атак, в частности в районах Зализничного, Доброполья и Чаривного. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боестолкновений. Враг совершил 80 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности пять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Амбарное.

На Купянском направлении Силы обороны Украины остановили одну российскую атаку в районе населенного пункта Радьковка.

На Лиманском направлении оккупанты провели шесть атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении украинские защитники остановили три попытки войск РФ продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении российская армия трижды атаковала в районах населенных пунктов Малиновка, Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении агрессор совершил 16 атак поблизости Константиновки, Торецкого, Ильиновки, Плещеевки и Степановки.

На Покровском направлении украинские военные отбили 24 штурмовых действия вражеских подразделений в районах населенных пунктов Белицкое, Покровск, Гришино, Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье, Злагода и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 боестолкновений в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зализничное, Горькое, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Яблуково, Святопетровка, Чаривное, Верхняя Терса и Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три атаки россиян в сторону Антоновки.

