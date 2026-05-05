Генштаб ВСУ заявил о смене самого горячего направления фронта 5.05.2026, 10:17

На фронте за минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Гуляйпольское направление обошло Покровское по количеству боев, став самым горячим на всей линии соприкосновения. Российские войска сосредоточили там высокую интенсивность атак, в частности в районах Зализничного, Доброполья и Чаривного. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боестолкновений. Враг совершил 80 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности пять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Амбарное.

На Купянском направлении Силы обороны Украины остановили одну российскую атаку в районе населенного пункта Радьковка.

На Лиманском направлении оккупанты провели шесть атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении украинские защитники остановили три попытки войск РФ продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении российская армия трижды атаковала в районах населенных пунктов Малиновка, Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении агрессор совершил 16 атак поблизости Константиновки, Торецкого, Ильиновки, Плещеевки и Степановки.

На Покровском направлении украинские военные отбили 24 штурмовых действия вражеских подразделений в районах населенных пунктов Белицкое, Покровск, Гришино, Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье, Злагода и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 боестолкновений в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зализничное, Горькое, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Яблуково, Святопетровка, Чаривное, Верхняя Терса и Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три атаки россиян в сторону Антоновки.

