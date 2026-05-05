5 мая 2026, вторник, 10:56
Парадный страх

  • Виталий Портников
  • 5.05.2026, 10:26
Виталий Портников

Впервые за долгое время российский президент Владимир Путин позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу, по всей видимости, с одной ключевой целью — обеспечить безопасное проведение парада 9 мая.

Этот день давно стал центральным элементом путинской идеологии. Победа во Второй мировой войне в современной России превратилась в инструмент пропаганды — так называемое «победобесие». Хотя и в советские времена историческая правда о войне искажалась, именно при Путине, когда почти не осталось живых ветеранов, эта тема окончательно стала средством оправдания агрессии и политики государства.

Поэтому для Путина крайне важно, чтобы парад состоялся. Фактически это один из немногих символов, который ещё способен объединять российское общество. Другие праздники утратили своё значение: даже День России, формально главный государственный праздник, связан с декларацией о суверенитете от СССР, что плохо вписывается в распространённую ностальгию по советскому прошлому.

Однако с проведением парада в этом году возникают сложности. В Кремле понимают, что украинские дроны и ракеты способны достигать Москвы. Известна и личная осторожность Путина, особенно в вопросах безопасности — достаточно вспомнить меры изоляции времён пандемии.

В результате формат парада уже сокращён: не планируется участие военной техники, а также курсантов военных учебных заведений. Даже присутствие самого Путина остаётся под вопросом. Тем не менее он стремится продемонстрировать, что мероприятие состоится при любых условиях.

В прошлом году Кремль пытался обеспечить безопасность за счёт присутствия лидеров стран Центральной Азии. В этом году пока неясно, кто из зарубежных гостей приедет в Москву. Единственным европейским политиком, выразившим готовность посетить мероприятие, стал Роберт Фицо, однако его поездка остаётся под вопросом из-за возможных ограничений на использование воздушного пространства. К тому же его недавний диалог с Владимиром Зеленским может повлиять на отношение Москвы.

На этом фоне остаётся вариант взаимодействия с США. Однако и здесь ситуация непростая: Трамп не готов идти на шаги, которые выглядели бы как односторонние уступки России, особенно на фоне продолжающихся боевых действий.

Главный парадокс заключается в том, что Путин не стремится к реальному компромиссу. Его задача — провести парад без инцидентов, а затем продолжить войну. В этой ситуации возникает вопрос: какую выгоду от подобного сценария может получить Украина.

Виталий Портников, hromada.us

