Белоруска снялась в фильме «Дьявол носит Prada 2» 5.05.2026, 9:51

Анна Трубачёва

Ее внешний поразил костюмеров.

Недавно на экраны вышел фильм «Дьявол носит Prada 2», в котором вместе с Мэрил Стрип снялась белоруска Анна Трубачёва.

Трубачёва — бывшая журналистка из Беларуси, которая уже около десяти лет живёт в США. В кино она чаще появлялась в массовке и делилась этим опытом в соцсетях. Однако на этот раз ей удалось получить более заметную роль — во многом благодаря своему необычному образу.

По её словам, на съёмки она приехала в собственном костюме с элементами бархата, кожи и перьев. Такой внешний вид впечатлил костюмеров, и они предложили ей дизайнерское платье, которое не подошло больше никому. Актриса описывает его как чёрное платье в пол с длинным шлейфом и воротником из перьев, подчёркивающее её внешность и харизму.

В результате её оформили как профсоюзную актрису на роль «известная актриса №61», несмотря на то, что она ещё не состоит в актёрском союзе. За съёмки Трубачёва получила значительный гонорар и призналась, что после этого иначе смотрит на длительные смены на площадке.

Её агент уже подал заявку на вступление в профессиональный союз актёров, члены которого получают более высокие гонорары и имеют больше шансов на роли.

По словам Трубачёвой, после этого проекта её карьера начала развиваться активнее. Недавно она снова участвовала в съёмках, где грим ей делала двукратная обладательница премии Оскар, которая узнала её по роли в этом фильме.

