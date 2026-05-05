«Сменить режим в Беларуси можно за две недели» 5.05.2026, 9:10

События 2020-го года показали, что поддержки у Лукашенко нет.

Новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представили на Берлинской книжной ярмарке Berlin Bebelplatz.

Во встрече, которая прошла 2 мая в Галерее Kunstschule Berlin, приняли участие автор книги Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Модератором выступил известный политолог Александр Морозов.

Александр Морозов спросил у Юрия Фельштинского, который написал ряд книг о спецслужбах, является ли КГБ в Беларуси такой же силой, как ФСБ в России. Американский историк считает, что в Беларуси мы имеем дело с классической диктатурой:

— Если в этом плане изменить режим в России достаточно сложно, то в Беларуси, как мне кажется, сменить власть, если мы берем, допустим, возможности украинских спецслужб, — вопрос двухнедельной операции. Это без преувеличения. События 2020-го года в Беларуси продемонстрировали всему миру, что поддержки у Лукашенко нет. Ее просто не существует.

Есть, конечно, поддержка Российской Федерации, но это палка о двух концах. Россия, безусловно, считает Беларусь своей вотчиной. РФ использовала и планирует использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Европу и вечного шантажа.

Не случайно вторжение 2022-го года в Украину началось с концентрации российских войск в Беларуси, а направлением главного удара стал Киев.

На сегодняшний день Россия не рискнула перебрасывать войска в Беларусь, хотя об этом много говорилось (мы помним угрожающие заявления Лукашенко в отношении Польши, слова российских пропагандистов о том, что из Беларуси будут наноситься превентивные удары по Европе), потому что Россия не доверяет Лукашенко до конца, не верит в возможности диктатора удерживать власть. Украинские операции, такие как вторжение в Курскую область или операция «Паутина», на самом деле продемонстрировали серьезные возможности украинской армии. И я достаточно давно уже говорил о том, что Россия проигрывает эту войну, если она теряет контроль над Беларусью.

Думаю, что никакого другого сценария здесь нет. А то, что в центре Европы у власти оказался диктатор, это серьезнейший исторический провал европейских государств.

