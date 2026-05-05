закрыть
5 мая 2026, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко сел в лужу со своим прогнозом

1
  • 5.05.2026, 9:08
  • 1,366
Лукашенко сел в лужу со своим прогнозом

Украина сопротивляется.

Близкий к министерству обороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» признал проблемы оккупантов в городе, который Владимир Путин объявил «освобожденным» еще прошлым летом, заметила «Салiдарнасць».

«Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников. Это очевидным образом сказывается на наступательных возможностях российских подразделений, которые вынуждена проламывать оборону противника в крайне сложных условиях.

Поскольку об утрате каких-то позиций докладывать не принято, а некоторые населенные пункты месяцами остаются «освобожденными в кредит», северный фланг направления остается источником проблем, хотя их понемногу и решают. Хотя при этом тот же Часов Яр приходится пытаться занимать повторно без поддержки авиации», – пишет «Рыбарь», один из самых массовых (более полутора миллионов подписчиков) телеграм-каналов, поддерживающих вторжение в Украину.

Эту информацию подтверждает Forbes, на днях опубликовавший большой материал, посвященный боям в городе. А ведь утверждали…

«Взят новый населённый пункт – Часов Яр, это достаточно большой населённый пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать и заверить вас, что это полностью соответствует действительности», — заявил Путин 1 августа 2025 года.

Кстати, о захвате города российский правитель сказал на встрече с Александром Лукашенко, который по этому поводу не преминул поддакнуть:

«Владимир Владимирович очень правильно сказал – тут моя точка зрения полностью совпадает – про Часов Яр. Мы абсолютно в теме – это действительно…

Часов Яр – это дорога на Краматорск, фактически центр СВО Украины. И что потом? Я это к чему говорю?

Украина сегодня бегом должна просить его, Владимира Владимировича: «Давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся». В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне всё это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют».

Прошел месяц, два, девять… Украина никуда не побежала, а «великий предсказатель» в очередной раз сел в лужу со своим прогнозом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко