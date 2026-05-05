Лукашенко сел в лужу со своим прогнозом 1 5.05.2026, 9:08

Украина сопротивляется.

Близкий к министерству обороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» признал проблемы оккупантов в городе, который Владимир Путин объявил «освобожденным» еще прошлым летом, заметила «Салiдарнасць».

«Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников. Это очевидным образом сказывается на наступательных возможностях российских подразделений, которые вынуждена проламывать оборону противника в крайне сложных условиях.

Поскольку об утрате каких-то позиций докладывать не принято, а некоторые населенные пункты месяцами остаются «освобожденными в кредит», северный фланг направления остается источником проблем, хотя их понемногу и решают. Хотя при этом тот же Часов Яр приходится пытаться занимать повторно без поддержки авиации», – пишет «Рыбарь», один из самых массовых (более полутора миллионов подписчиков) телеграм-каналов, поддерживающих вторжение в Украину.

Эту информацию подтверждает Forbes, на днях опубликовавший большой материал, посвященный боям в городе. А ведь утверждали…

«Взят новый населённый пункт – Часов Яр, это достаточно большой населённый пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать и заверить вас, что это полностью соответствует действительности», — заявил Путин 1 августа 2025 года.

Кстати, о захвате города российский правитель сказал на встрече с Александром Лукашенко, который по этому поводу не преминул поддакнуть:

«Владимир Владимирович очень правильно сказал – тут моя точка зрения полностью совпадает – про Часов Яр. Мы абсолютно в теме – это действительно…

Часов Яр – это дорога на Краматорск, фактически центр СВО Украины. И что потом? Я это к чему говорю?

Украина сегодня бегом должна просить его, Владимира Владимировича: «Давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся». В противном случае через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне всё это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют».

Прошел месяц, два, девять… Украина никуда не побежала, а «великий предсказатель» в очередной раз сел в лужу со своим прогнозом.

