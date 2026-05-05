закрыть
5 мая 2026, вторник, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фицо передумал идти на парад на Красной площади

3
  • 5.05.2026, 9:34
  • 3,274
Фицо передумал идти на парад на Красной площади

После встречи с Зеленским.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая посетит Москву, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако посещать военный парад он не планирует.

Такое заявление Фицо сделал, общаясь с журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает «Европейская правда».

В Кремле на минувшей неделе официально объявили, что одним из высокопоставленных гостей парада в Москве 9 мая станет Фицо. Премьер опроверг эту информацию.

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, (…) и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на какой военный парад», — сказал лидер Словакии.

Отметим, что сегодня Фицо встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита в Ереване.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин