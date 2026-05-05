Фицо передумал идти на парад на Красной площади 3 5.05.2026, 9:34

После встречи с Зеленским.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая посетит Москву, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако посещать военный парад он не планирует.

Такое заявление Фицо сделал, общаясь с журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает «Европейская правда».

В Кремле на минувшей неделе официально объявили, что одним из высокопоставленных гостей парада в Москве 9 мая станет Фицо. Премьер опроверг эту информацию.

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, (…) и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на какой военный парад», — сказал лидер Словакии.

Отметим, что сегодня Фицо встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита в Ереване.

