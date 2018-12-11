Беларусь и Россия планируют признавать визы друг друга сроком до 90 дней 1 11.12.2018, 14:57

Соглашение планируют подписать уже на этой неделе.

В Беларуси планируют признавать выданные Россией визы иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона то же самое будет делать с белорусскими визами. Об этом во время круглого стола в парламенте рассказал Александр Ганевич, заместитель начальника главного консульского управления, начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД, пишет tut.by.

— Сегодня мы готовы признавать выданные Россией визы сроком 90 суток. И они наши визы на такой срок будут признавать, — рассказал он.

По словам Александра Ганевича, межправительственное соглашение о взаимном признании виз между Россией и Беларусью планируют подписать уже на этой неделе.

— Соглашение должно вступить в силу в следующем году. Мы хотим, чтобы оно вступило в силу до мая, чтобы оно действовало уже до начала II Европейских игр. Россияне говорят, что, может быть, и позже, — сказал он.