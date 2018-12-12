Восемь теорий ученых о будущем, из-за которых мы уже завидуем нашим внукам 12.12.2018, 22:30

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Эти гипотезы о будущем вызывают непреодолимое желание увидеть все это здесь и сейчас.

Кому-то будущее представляется чем-то пугающим и пессимистичным, другие ждут летающих автомобилей и путешествий на другие планеты с мультипаспортом. А ученые и футуристы считают, что начало положено уже сегодня. И если вы храните в облачном сервисе свои документы и фото, а квартиру убирает робот-пылесос, вы уже кое-что знаете о цифровом бессмертии и доме будущего.

AdMe.ru собрал гипотезы о будущем, которые вызывают непреодолимое желание увидеть все это здесь и сейчас.

1. Фермы будут напоминать Apple Store

В 2038 году вы легко пообедаете синтетическим мясом и запьете блюдо таким же искусственным вином. Отличить айтишника от фермера едва ли удастся. Заниматься сельским хозяйством станет модно и выгодно. Культуры начнут выращивать в контейнерах в пределах мегаполиса, а сами фермы будут открыты для покупателей и больше напоминать Apple Store.

По другой версии, в наших городах появятся фермы-небоскребы уже к концу столетия. Это даст возможность прокормить 11 млрд человек. И поскольку 80 % всего населения будет проживать в городах, продукты окажутся в наших холодильниках почти сразу после сбора урожая. Кроме того, вертикальные фермы-высотки значительно улучшат городской климат и создадут новые рабочие места.

2. Мы будем заниматься творческими профессиями

В 2100 году ведущие роли будут играть ученые, хирурги и разработчики. Но большую часть технической работы возьмут на себя машины, а нам предстоит их контролировать и осваивать более творческие профессии. Например, консультанты по повышению продуктивности, специалисты по обучению старшего поколения новейшим технологиям и ностальгисты (которые досконально воплотят в вашем доме те десятилетия, по которым вы скучаете).

Офисная работа станет непопулярной, а почасовая оплата и пенсия исчезнут. Старшее поколение сможет брать перерыв, чтобы обучиться чему-то новому.

3. Поколение 2000-х будет жить до 100 лет

Если продолжительность жизни сохранит прежнюю динамику роста, то число долгожителей к 2050 году увеличится до 750 тыс. При этом старожилами будут считаться те, кто превысил планку в 125 лет. Это может казаться оптимистичным, но такие расчеты сделала научная группа Гронингенского университета.

А доктор Дэвид Гольдхилл в своей книге рассуждает о том, что уже родившееся поколение 2000-х станет тем, кто отпразднует свое столетие. Ведь сегодня ученые при помощи генетики и терапии препаратами смогли существенно продлить жизнь мелким млекопитающим и насекомым.

4. Мы будем создавать детей любой внешности

Человечество самостоятельно начнет управлять эволюцией, природа перестанет это контролировать. Отныне мы сами будем решать, кто и каким родится, и назовем это искусственным отбором. Например, если будущие родители захотят узнать свою полную ДНК-подноготную, то они легко это сделают и отредактируют геном. Так что супруги больше не смогут упрекать друг друга фразами типа: «Это твоя наследственность».

Мы определенно не будем такими, как сейчас. Можете себе представить, что вы сами выбираете, какие особенности будут у вашего будущего ребенка и какой станет его внешность?

5. Запустим корабли к альфе Центавра

О том, что мы собираемся отправиться на Марс, уже знают все, но к 2036 году ожидается еще одна интересная космическая программа Breakthrough Starshot, к которой был причастен даже Стивен Хокинг. Это беспилотный полет тысяч мелких нанокораблей, которые при помощи лазерного луча будут разогнаны до скорости, составляющей до 20 % скорости света. На полет к альфе Центавра им понадобится около 20 лет, а скорость, которую разовьют корабли, достигнет 161 млн км/ч.

Если проект станет реальностью, на Землю будут отправлены бесценные снимки того, что встретили на своем пути корабли. Так что мы с вами можем увидеть то, чего еще не видело ни одно поколение.

6. Мы сможем создавать виртуальные версии наших близких

Помните фильм «Она»? Искусственный интеллект, с которым можно не только общаться, но и по-настоящему его любить. Авторитетный футурист Рэймонд Курцвейл собирается воскресить своего отца. Цифровая реинкарнация возможна после того, как будет собрана вся информация о человеке, воспоминания его близких, аудио- и видеозаписи.

Ученые создадут виртуальную версию, которая будет настолько близка к оригиналу, что вы сможете общаться и делиться воспоминаниями. Более того, Курцвейл прогнозирует, что уже в 2030-х наше тело будет полно нанороботов, помогающих иммунной системе. Возможно, это даже приведет к быстрому лечению рака или диабета.

7. Поиск второй половинки станет очень быстрым

Мы будем настолько экономить свое время, что выбор партнера станет максимально эффективным и простым. Поэтому к 2040 году 7 из 10 отношений будут завязываться онлайн. Благодаря виртуальной реальности, люди смогут почувствовать запах, прикоснуться к другому человеку и даже сходить на свидание, не выходя из дома.

Людей будущего будут интересовать не гороскопы, а ДНК-совместимость. Стоимость таких исследований снизится, поэтому указать в своем профиле на сайте знакомств полученные параметры — это нормально. Так система подберет максимально подходящего партнера.

8. Мебель для дома можно будет просто скачать

Всемирно известный футурист Ян Пирсон считает, что дополненная реальность подарит нам цифровой дизайн, который будет накладываться на любую поверхность. Например, вы хотите новый диван, но сможете просто скачать его и наложить на старый.

Необходимость физического присутствия некоторых предметов в вашей квартире исчезнет. Зачем телеэкран, если смотреть любимые телеканалы можно на потолке или на стене? А хранить свою квартиру удобно на «облаке». Достаточно обставить маленькую квартиру необходимым минимумом и дополнить цифровым декором, мебелью или даже совершенно другим видом из окна.

Возможно, прогнозы футуристов показались вам слишком оптимистичными. Но мы верим, что прогресс идет только вперед и человечеству ничего не остается, кроме как искать способы продолжения и улучшения жизни на Земле (или даже за ее пределами).