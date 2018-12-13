В Кличеве пьяный мужчина зашел в класс и заявил, что сейчас будет взрыв 4 13.12.2018, 20:45

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Его задержал учитель.

Днем 13 декабря нетрезвый мужчина зашел в школьный класс и сообщил, что сейчас произойдет взрыв. Мужчину задержали, детей и работников школы эвакуировали из здания.

«По предварительным данным, около 15.30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, зашел 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что сейчас произойдет взрыв. Мужчина был задержан проходившим по коридору учителем, который услышал угрозы, после чего передал его сотрудникам милиции», — сообщили в Следственном комитете.

Чтобы проверить школу, были эвакуированы 48 детей и 22 работника. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве (1 ст. 340 УК).