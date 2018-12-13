Румас назвал причину роста дисбаланса в торговле с Россией 3 13.12.2018, 21:10

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается.

Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с Россией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БелТА.

«К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается, по итогам 10 месяцев отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на $3,3 миллиарда. Причина этого — мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов», — сказал Сергей Румас.