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Румас назвал причину роста дисбаланса в торговле с Россией

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  • 13.12.2018, 21:10
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Сергей Румас
Фото: ctv.by

Дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается.

Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с Россией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БелТА.

«К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается, по итогам 10 месяцев отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на $3,3 миллиарда. Причина этого — мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов», — сказал Сергей Румас.


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