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Сенат США: Принц Салман ответственен за дело Хашогги

  • 14.12.2018, 10:26

Американские сенаторы приняли две жесткие резолюции в отношении Саудовской Аравии.

Сенат США единогласно поддержал резолюцию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Сенаторы настаивают на том, чтобы Саудовская Аравия привлекла к ответственности всех, кто несет ответственность за смерть Хашогги. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того Сенат поддержал резолюцию о прекращении военной поддержки со стороны США в войне, которую в Йемене ведет коалиция арабских государств под руководством Саудовской Аравии.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте.


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