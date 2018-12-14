Скандальный саммит Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

14.12.2018, 19:22

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Валерий Карбалевич

В закрытой части саммита в Санкт-Петербурге случилось что-то невероятное.

Очередной саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря предполагался рутинным мероприятием с пустой повесткой дня. Но традиционное благочиние заседания достопочтенных «президентов» взорвал своей эскападой Александр Лукашенко. Это оказалось заразным…

В итоге, по свидетельству пресс-секретаря белорусского правителя Натальи Эйсмонт, обсуждение было эмоциональным, очень бурным. «Накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми», — рассказала она.

Эксперты не могут припомнить, чтобы прежде правители Беларуси и России публично, перед телекамерами устроили жесткую дискуссию, перебивая друг друга. Российские СМИ утверждают, что никто и никогда еще так не спорил с их «национальным лидером» Владимиром Путиным.

Беспрецедентность ситуации проявилась и в том, что впервые Лукашенко извинился за свое поведение перед телекамерами. Чтобы правителя Беларуси, который всегда боялся показаться слабым, признал свою неправоту, там, уже в закрытой части саммита, должно было случиться нечто невероятное. «Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого», — заявил Лукашенко. Если уж идешь на эскалацию конфликта, то надо заранее знать план выхода из нее без потери лица. Судя по всему, такого плана у правителя Беларуси не оказалось. Поэтому и пришлось извиняться.

Хотя, очевидно, Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с целым рядом домашних заготовок, набором тактических приемов. Не сказать, что они совсем новые, но, тем не менее, его экспромт был подготовленным.

Прежде всего, диктатор Беларуси демонстративно вынес полемику в публичную плоскость, в то время как В. Путин, напротив, стремился перенести ее на закрытое заседание. Это давний прием А. Лукашенко. И он понятен на фоне недавней информации о популярности белорусского лидера в российском обществе. Логично, что правитель Беларуси старается капитализировать эту популярность, апеллируя к россиянам. Дескать, смотрите, обижают ближайшего союзника. До сих пор этот прием хорошо работал.

Но не факт, что метод скандала в данном случае окажется эффективным, а расчет верным. Во всяком случае, В. Путину это явно не понравилось.

Второй момент. Критика А. Лукашенко деятельности Евразийского экономического союза усиливается всякий раз, когда обостряются противоречия в белорусско-российских отношениях. В последние две недели белорусский диктатор три раза раскритиковал деятельность ЕАЭС. Сначала 27 ноября на встрече с главами правительств стран—членов этого союза в Минске он сетовал на препятствия и барьеры в торговле в рамках союза. Те же самые упреки А. Лукашенко делал во время интервью телеканалу «Россия 24». И вот целый фонтан обвинений прозвучал и на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Формально А. Лукашенко критикует не Россию, а деятельность ЕАЭС. Но, на самом деле, это такая скрытая форма полемики с Москвой. Ведь отношения с другими членами союза Беларуси мало интересны, ее основные экономические отношения завязаны на Россию. Именно РФ была архитектором ЕАЭС, форсировала его создание, а сейчас является главным мотором деятельности этого объединения. Поэтому критикуя ЕАЭС, А. Лукашенко имеет в виду Россию, однако пытается немного маскировать это. Бывало, что правитель Беларуси даже отказывался подписывать документы ЕАЭС (например, договор о создании этого союза в 2014 г.), пока РФ не пойдет на уступки.

Третье. Еще один заранее подготовленный прием, хитрый ход, применяемый А. Лукашенко, состоит в том, что он стремится выступить не в традиционной роли просителя, нахлебника, дескать, дайте мне денег. Нет, он выступает в роли этакого правдоборца, защитника законов, правил, подписанных соглашений в рамках ЕАЭС. Дескать, если договорились, подписали, то надо выполнять принятые обязательства. Разумеется, и здесь главные претензии — в адрес России.

Хотя подписанные соглашения в ЕАЭС нарушают все. И Беларусь в этом плане вовсе не белая и пушистая. У России к ней тоже много претензий. Минск не пускает к себе продукцию российского машиностроения, сильно дозирует присутствие здесь российских банков (а как же свободное движение капиталов) и пр. Тем не менее, выступая в роли справедливого судьи, А. Лукашенко хорошо выглядит в глазах далеких от политики людей (кто же против того, чтобы соглашения выполнялись) и может получить ситуативную поддержку других членов ЕАЭС.

Четвертый момент. С чего вдруг А. Лукашенко поднял именно вопрос цены на газ, хотя никаких проблем в этой сфере теперь нет, в следующем году Беларусь получает газовые компенсации в виде «перетаможки»? Политический аналитик Юрий Дракохруст выдвинул версию, что таким образом белорусский диктатор пытался побудить В. Путина пойти на уступки в вопросе компенсации за налоговый маневр. Также, возможно, до А. Лукашенко дошли некоторые отголоски, что Россия хочет отодвинуть время перехода на единые цены на энергоресурсы в рамках ЕАЭС с 2025 года на более поздний срок. Поэтому он предпринимает превентивные действия, пытается сыграть на опережение, чтобы отрезать Москве пути отступления от теперешних договоренностей.

Главный вопрос нынешнего момента для Беларуси — это российская компенсация за налоговый маневр. Хочу напомнить, что согласно Бюджетному кодексу, принятие закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год осуществляется не позднее 1 декабря года, предшествующего этому году. Сейчас идет уже вторая декада декабря, а данный закон даже не поступил в парламент. Власти ждут, сколько денег даст Россия. А. Лукашенко анонсировал, что все должно решиться на этой неделе.

Думаю, Москва специально затянула решение данной проблемы, ожидая, пока пройдет Санкт-Петербургский саммит. Чтобы А. Лукашенко не смог его использовать для шантажа РФ. Например, не подписывать итоговые документы саммита, пока Москва не пойдет на уступки. Так, как это было в 2014 году.

Еще один скандал на заседании в Санкт-Петербурге. А. Лукашенко по итогам переговоров заявил, что сторонам удалось договориться, и новым генсеком ОДКБ станет представитель Беларуси. Но его тут же опроверг сначала официальный представитель Армении, а затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очень понятно, почему за эту должность так бьется новое руководство Армении. Тамошний премьер-министр Никол Пашинян только что пришел к власти, ему нужно набирать политические очки, он обещал более решительно отстаивать интересы страны во внешней политике, у него как раз парламентские выборы.

Но совершенно не понятно, почему так отчаянно борется за должность генсека ОДКБ белорусское руководство, не желая подождать полтора года, когда к Беларуси по очереди перейдет этот пост. Приз-то совсем небольшой. Генсек ОДКБ — должность техническая, а не политическая. Политику ОДКБ определяют президенты, генеральный секретарь лишь ее выполняет.

Идти на скандалы, выдавать желаемое за действительное, получать опровержения, ставить под сомнение свою репутацию из-за сомнительного приза — все это признак каких-то неискоренимых личных и государственных комплексов.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»