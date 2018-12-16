Проект аккумуляторного завода под Брестом отозван с экспертизы 16.12.2018, 18:40

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Проект отозвал проектировщик опасного завода.

Проектировщик аккумуляторного завода под Брестом отозвал документацию с экспертизы. Повторная экологическая экспертиза должна была завершиться 14 декабря. Новые сроки ее проведения пока неизвестны.

О том, что проектировщик аккумуляторного завода "АйПауэр", который планируется построить около города, отозвал проектную документацию с повторной государственной экологической экспертизы, брестскому активисту Демьяну Лепесевичу сообщила 15 декабря во время прямой линии первый заместитель министра природы и охраны окружающей среды Ия Малкина.

По словам Малкиной, результатов повторной экспертизы нет, так как активисты отправили на комиссию дополнительные материалы.

Малкина также сообщила, что в связи с замечаниями Минприроды "проектная организация будет давать объяснения по экологическим составляющим" завода. Минприроды предложило проектной организации встретиться с общественными активистами, которые выступают против строительства аккумуляторного завода. Пока неизвестно, состоится ли такая встреча, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на БелаПАН.

Протесты против строительства китайского аккумуляторного завода под Брестом продолжаются с января 2018 года. Против развертывания такого производства собрано около 40 тысяч подписей. В начале декабря активисты были на встрече с министром природы и охраны окружающей среды. Она длилась более пяти часов.