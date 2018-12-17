Найден способ построить машину времени 14 17.12.2018, 13:47

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Об открытии сообщили в Массачусетском университете.

Ученые Массачусетского университета пришли к выводу, что машину времени, способную переместить человека в прошлое, можно построить с помощью двух голых сингулярностей. Об этом сообщает издание Science Alert, сообщает lenta.ru.

Общая теория относительности допускает существование замкнутых времениподобных кривых при специфических условиях, которые предотвращают нарушение принципа причинности. Таким образом, природа не допускает возникновения парадоксов из-за путешествия во времени.

Однако временные петли могут образовываться при наличии в физической системе экзотической материи с отрицательной массой, существование которой во Вселенной не доказано.

В новой работе физики показали, что в некоторых случаях петли времени могут образовываться без экзотической материи. Для этого необходимо расположить параллельно друг другу два сверхдлинных стержня, в центре которых находится сингулярность — точка с бесконечной плотностью, температурой и давлением.

Согласно современным научным представлениям, сингулярности находятся в центре черных дыр, однако в данном случае они должны быть закрыты горизонтом событий. Тогда между стержнями возникнет замкнутая времениподобная кривая.