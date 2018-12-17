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Суд вынес приговор пенсионеру на Geely, который сбил женщину с ребенком

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  • 17.12.2018, 15:04
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Фото: Следственный комитет

Водитель был нетрезв.

Пенсионер, который сбил на пешеходном переходе маму с сыном, писал ложные доносы на милиционера и сам себе «продлил» временное разрешение на управление авто, получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщает tut.by.

После окончания судебного следствия гособвинитель сообщил о том, что считает вину обвиняемого Владимира Мандрика доказанной. По мнению прокурора, аргументы, которые приводил на заседании подсудимый, не подтверждены доказательствами. Несмотря на заключение медиков, о том, что Мандрик страдает смешанным параноидным эмоционально неустойчивым расстройством личности, в принудительном лечении он не нуждается. Мужчина признан вменяемым по отношению к содеянному, поэтому подлежит уголовной ответственности по совершенным им преступлениям.

Прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права управления всеми видами транспортных средств на срок 5 лет.

В то же время защитник Владимира Мандрика попросила суд его оправдать и отказать в удовлетворении заявленного к нему иска.

Сегодня, 17 декабря, суд Фрунзенского района признал Владимира Мандрика виновным по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 380 (Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем), ч. 1 ст. 400 (Заведомо ложный донос) УК Беларуси и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемого лишили права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

По иску потерпевших пенсионер должен выплатить в счет материальной компенсации морального вреда 45 тысяч рублей. Из зала суда Мандрик отпущен под подписку о невыезде. В исправительную колонию он должен явиться самостоятельно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как рассказал Владимир Мандрик после суда, он не согласен с приговором и будет его обжаловать.

Напомним, 75-летний Владимир Мандрик 31 мая 2018 года ехал на Geely по улице Матусевича в Минске и сбил женщину с малышом, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Пешеходы получили тяжелые травмы. Водитель был нетрезв.

Следователи выяснили, что в январе 2017 года пенсионер написал заведомо ложный донос в отношении инспектора ГАИ Фрунзенского района о том, что милиционер похитил из его машины паспорт, когда оформлял административное правонарушение. Также мужчина «продлил» сам себе срок действия временного разрешения на управление авто, которое ему выдавалось взамен изъятых прав.


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