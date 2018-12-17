БАТЭ сыграет в плей-офф Лиги Европы против «Арсенала»
- 17.12.2018, 15:58
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Соперником БАТЭ будет лондонский «Арсенал», пишет tut.by. Бывший клуб полузащитника борисовчан Александра Глеба уже был соперником БАТЭ в групповом этапе прошлогодней Лиги Европы. Тогда лондонцы выиграли 4:2 в Борисове и 6:0 у себя дома.
Сейчас «Арсенал», который после продолжительной эпохи Арсена Венгера возглaвил испанец Унаи Эмери, занимает пятое место в чемпионате Англии.
В Лиги Европы «канониры» одержали пять побед, дважды одолев «Карабах» и «Ворсклу» и один раз «Спортинг», а также один раз сыграли со «Спортингом» вничью.
Матчи пройдут 14 февраля в Беларуси и 21 февраля в Англии.
По итогам жеребьевки также были составлены следующие пары:
«Виктория» Пльзень — «Динамо» Загреб
«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»
«Рапид» Вена — «Интер»
«Славия» — «Генк»
«Краснодар» — «Байер»
«Цюрих» — «Наполи»
«Мальме» — «Челси»
«Шахтер» — «Айнтрахт»
«Селтик» — «Валенсия»
«Ренн» — «Бетис»
«Олимпиакос» — «Динамо» Киев
«Лацио» — «Севилья»
«Фенербахче» — «Зенит»
«Спортинг» — «Вильярреал»
«Галатасарай» — «Бенфика»