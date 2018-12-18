закрыть
18 декабря 2018, вторник, 18:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В четверг ожидается до -20°С

2
  • 18.12.2018, 15:09
  • 2,690

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 декабря погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, пишет Гидромет.

Местами слабые туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, при прояснениях до -13..-18°С; максимальная в середине дня от -2°С по западу страны до -11°С по востоку. Атмосферное давление будет слабо расти.

20 декабря погоду будет определять западная периферия холодного антициклона с центром над Поволжьем. В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -15..-20°С, максимальная - днем -4..-11°С.

21 декабря ночью страна будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях по востоку страны до -13..-15°С; максимальная - днем -2..-8°С, в юго-западных районах 0..-2°С.


популярное за неделю

Мнение

Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина