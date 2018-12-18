В четверг ожидается до -20°С 2 18.12.2018, 15:09

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 декабря погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, пишет Гидромет.

Местами слабые туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, при прояснениях до -13..-18°С; максимальная в середине дня от -2°С по западу страны до -11°С по востоку. Атмосферное давление будет слабо расти.

20 декабря погоду будет определять западная периферия холодного антициклона с центром над Поволжьем. В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -15..-20°С, максимальная - днем -4..-11°С.

21 декабря ночью страна будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях по востоку страны до -13..-15°С; максимальная - днем -2..-8°С, в юго-западных районах 0..-2°С.