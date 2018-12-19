«Белосток не бросим»: Белорусы накануне «дня икс» везут из Польши все 9 19.12.2018, 10:16

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Фото: onliner.by

Репортаж из поездки за покупками.

С 1 января 2019 года лимиты на границе режут в три раза большим ножиком, сделанным в ЕАЭС. Журналисты onliner.by поехали в Польшу, чтобы поплакать у входа в Media Markt и написать репортаж о покупках белорусов накануне «дня икс».

Новые лимиты с 1 января

В начале года стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (наднациональный орган ЕАЭС) решила внести свой вклад в борьбу с импортом, вывозом наличности, а также в пропаганду любви к отчизнам входящих членов и их продукции, иным скрепам. Как они это сделали? Чиновники ЕЭК разработали график изменения лимитов беспошлинного ввоза товаров. С €1500 (как сейчас) лимит должен был ужаться до €1000 и 50 килограммов в 2019 году, до €750 и 35 килограммов в 2020-м, наконец, до €500 и 25 килограммов в 2021-м. В марте новость расстроила, но ведь на дистанции все выглядит не столь фатальным: когда там еще этот 2021-й, наступит ли он, будет ли вообще что вывозить.

В ноябре в интернете случайно всплыл документ, в соответствии с которым многоходовка вероломно отменялась. Никакого постепенного снижения, а сразу очередь в лоб из той самой ЕЭК: €500 и 25 килограммов на человека уже с 1 января грядущего года (вы помните какого — года Свиньи). Это лимит для тех, кто ездит не чаще раза в три месяца. То есть максимум дозволенного. Для остальных, кто чаще — €300 и 20 килограммов, тут без изменений. В любом случае на €500 красивую вещь вроде телевизора с большой диагональю не купишь. Да и снижение по весу для рядовых любителей шопинга в IKEA (и трансграничных бизнесменов) — тлен, грусть.

Наша сторона прокомментировала те ноябрьские новости коротко: предложение шло из РФ, решение комиссионеров из ЕЭК не предусматривает дискуссии, его надо исполнять.

Повторим еще раз. С 1 января лимиты урезаются в три раза. «Напоследок нужно хорошенько затариться», — решили белорусы. И выехали в ночь.

Граница: «Это еще нормально»

«33 часа! — сказала украинская продавщица, засовывая в коробку ботинки (дело было в польском магазине). — 33 часа я стояла однажды на пути в Киев. А у вас еще нормальная граница». Мы уважительно зажмурились, ведь проторчали в Берестовице всего 300 минут. На форуме кто-то писал, что застрял здесь же на 28 800 секунд, но и это тоже сущая ерунда на фоне соседских цифр. К тому же на белорусско-польской границе в конце года напряженно всегда, а в этом декабре поляки в пиковый период решили заняться реконструкцией и в «Бобровниках», и в «Кузнице», не забывая при этом периодически о своих маленьких зарплатах, частых перекурах, полдниках и «10 машинах в час».

На самом деле, конечно, ничего нормального в этом нет. Стыдно, что дичь хамоватой границы, которая ест ваше время, как амеба мозг, постыдно стала «нормой».

Конец 2018-го, IT-страна, белорусы убивают время на границе. Разговорчики в строю: «Когда еду туда, предпочитаю стоять днем. Днем эти 8—10 часов вообще легко залетают». Вообще. Легко.

Если вы хотите успеть на шопинг до 1 января и не желаете стоять в космических очередях, попробуйте ехать в Белосток через Друскининкай. Хотя и там уже давно нет гарантии проскочить вмиг.

Ситуацию о загруженности пунктов пропуска можно мониторить через наш форум. Вот польская ветка и литовская ветка. Есть мобильное приложение «Пульс границы», где водители тоже делятся оперативной информацией.

У нас не проверяли, но на форуме сообщают: поляки начали смотреть на границе сертификат о прохождении ТО. Такие дела.

25 и 26 декабря польская торговля будет отдыхать, 24 и 31 декабря — работать по сокращенному графику. Со следующего года количество запретных воскресений увеличивается — ТЦ откроются лишь в последнее воскресенье месяца.

На чем стоит рынок

Кавалерийский рынок в Белостоке повидал всякое. Главный символ торговой кооперации двух стран-соседок живет прежней жизнью: летают монетки, скрипят, не могут закрыться, багажники белорусских машин. И дядька в «канторе» почти как родной: работает тут лет сто, пропустил через себя, наверное, бюджет десятка райцентров какой-нибудь Могилевской области.

— Меняют. Добже меняют! — щурится он и говорит, что особо не переживает о том, что белорус из Белостока выведется. — Не первый раз ваши паны что-то выдумывают, а народ смеется — и к нам.

Много было страхов. «Нас критикуют: бедная, нищая страна, а наши люди до $3 млрд в год вывозят за границу в Евросоюз и привозят товары, которые мы тоже выпускаем», — вот цитата из 2013-го, но пошлину в $100 за выезд тогда не ввели. И даже сокращение лимитов для тех, кто ездит часто (когда-то ведь не было никаких €300), визуально ситуацию не изменило. Много бабушек и дедушек смогли выехать за границу, помочь внучатам. Но как быть на этот раз?

— Я не торгаш, мне все равно, — говорит молодой человек с сигареткой, дожидаясь у входа в аптеку напротив рынка жену (та вскоре выйдет из аптеки с пакетом, набитым «ТераФлю» — пачек 20, не меньше). — Крупная бытовая техника? Ну и ладно. Телевизор? А зачем он вообще? По мелочи сюда чаще ездишь. Что-нибудь придумаем.

Вообще-то, белорусы в Польше не очень разговорчивы. Все ищут в вопросах подвох.

— Писатели, б****. Понаписывали законов. Напиши так: закроют границу на замок — проползем под ней ужом. Белосток не бросим! — с вызовом говорит мне седой пузатый мужчина на почему-то пустом Passat.

Польский продавец добрее: куда мы без вас? И наоборот.

Рынок бурлит и не задумывается о зарплатах и законах.

— Порошок взял? — кричит красавица в платке. — Пять пачек! Шесть!

— Вить, шланг и десять рукавиц еще!

— Джинсы за 50 злотых — они вообще хоть стирку переживут?

— Погнали-погнали, в «Бяле» толпа.

Бабушка, дедушка, мальчик — втроем с трудом закрывают багажник Lexus с минскими номерами. В щелочке торчит Regina — та, которая туалетная бумага. Символ, знак, амулет — без нее возвращаться нельзя. Говорят, что Кавалерийский рынок и стоит до сих пор именно потому, что бумага продается. И Польша стоит. И Беларусь.

Верим.

Дайте два

В Media Markt (Atrium Biala) уже через 40 минут после открытия толпа людей. Здесь все по-настоящему: народ закупается аппаратурой, кофемолками, мобильниками как в последний раз. Некоторые модели крупных телевизоров стоят дешевле, чем в Минске, на $500—800. И это без учета «ватов».

— У меня две дочки. Каждой беру по телевизору: приданое. Понял? — то ли в шутку, то ли всерьез комментирует мужчина на бусике.

Хорошие в стране отцы. А в Польше хороший курс (для тех, у кого сбережения в долларах).

Консультанты в ТЦ не готовы говорить о том, есть ли сейчас какой-то особый ажиотажный белорусский спрос.

— Кажется, так было всегда. Лимиты? Знаете, вопрос к руководству.

Интересно, к какому. Кажется, польская торговля пока до конца не осознала интересности ситуации. В середине декабря в Сокулке недалеко от границы открыли новый ТЦ (пока только с одним работающим RTV Euro AGD, но это дело времени), а весной планируют запустить еще один торговый центр. Для кого?..

Пока же все крайне хорошо. Деньги красиво перемещаются из белорусских заначек в руки польских кассиров. Только в очереди за оформлением «ватов» в минувшую субботу белорусы проводили в техномагазинах по два-три часа. И это при всех работающих окошках.

Пара купила что-то в CCC, просит не фотографировать их:

— Вы знаете, может, и хорошо. На границе станет очередь меньше. Нам лично этот шопинг давно по барабану. Выбора в Белостоке особо нет — все так же, как и в Минске. В Польшу приезжаем, чтобы вкусно поесть и развеяться. Еще раз: пофиг.

Немного цен из Auchan:

Уезжая из Белостока, замечаем в небе вертолет. Приземляется на площадке местного аэроклуба. Отсутствие полноценного аэропорта — главная боль Подлясья, фактор, который мешает развиваться. Но денег нет. А что, если бы на площадку для поляков скинулись белорусы? Каждый из приезжающих — да по десятке евро? А после, когда будет готов волшебный космодром Болбасово, почему бы какой-нибудь светлой голове не организовать первый грузовой-туристический рейс на закупы в формате B2B, то есть Болбасово — Белосток?

Летишь себе с телеком в обнимку — и никаких €500. И пунктов пропуска. Счастье, веселье! Мечты…

А если в Варшаву?

Есть и хорошие новости. В конце октября поляки наконец-то открыли полностью трассу Белосток — Варшава, реконструкция которой продолжалась несколько лет. Долететь по ней в польскую столицу можно меньше чем за два часа. Никаких тянучек за фурами и опасных обгонов. И вот уже огни совсем других торговых центров светят белорусскому путнику путеводной звездой. Если согласиться с мнением выше о том, что Белосток давно стал скучным в плане шопинга, то Варшава — отличная альтернатива.

Местные жители говорят: если у вас мало времени, достаточно заехать в два объекта — Arkadia и аутлет Factory Annopol. Может хватить и огромной Arkadia: здесь есть и Peek & Cloppenburg, и даже Victoria’s Secret. И честные польские скидки.

В Factory Annopol (аутлетов в Варшаве несколько, этот поинтереснее других) можно в который раз понять, зачем белорусы ездили, ездят, будут ездить в Польшу. Даже если абсолютно все бренды придут и к нам.

Столько и должны стоить одежда c обувью: две пары New Balance (574-я модель) — $99, две пары Levi’s — $60 (это все с учетом Tax Free). И даже для покупки зимних ботинок Timberland не придется продавать почку: тут они обойдутся примерно в $105. Правда, придется возвращаться в Варшаву в магазин за «ватами». Но почему бы и нет?..

Ценнейшее белорусское качество — самоирония. И вряд ли народная тропа на закупы зарастет, как бы таможенники-пограничники, комиссионеры-чиновники и прочие личности из непонятных организаций ни старались.

Ну, за Белосток.