«Машины подорожали, а система эта в Беларуси работать не будет» 7 19.12.2018, 12:08

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Водители – о планах властей на 2019 год.

Пролетели два года, снова конец декабря - и мы опять гадаем: будет ли с 1 января обязательным наличие кнопки аварийного вызова экстренных оперативных служб во ввозимых автомобилях?

Как все помнят, такое требование было предусмотрено Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" еще с 1 января 2017 года. Но к концу 2016-го выяснилось, что в отличие от российской ЭРА-ГЛОНАСС (у которой много нерешенных проблем и по сей день) и казахстанской ЭВАК (которая сейчас находится на этапе опытной эксплуатации) у белорусской службы экстренных вызовов есть только имя - ЭРА-РБ, пишет abw.by.

Поэтому решено было объявить переходный период и поставит вопрос на паузу.

Время перехода закончилась, и мы, пожалуй, начнем сначала. Итак, обязательная установка устройства вызова экстренных оперативных служб на всех импортируемых автомобилях (если ничего не изменится) вводится в Беларуси с 1 января 2019 года.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

"Устройство вызова экстренных оперативных служб" - устройство, осуществляющее и обеспечивающее определение координат, скорости и направления движения транспортного средства с помощью сигналов не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в ручном режиме и двустороннюю голосовую связь с экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи...

Транспортные средства... должны комплектоваться устройством вызова экстренных оперативных служб (далее - устройство)...

16.2. Устройство должно обеспечивать:

16.2.1. Передачу сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова, а с 1 января 2017 г. - также автоматически при опрокидывании транспортного средства.

16.2.2. Двустороннюю громкую голосовую связь с экстренными оперативными службами через сети подвижной радиотелефонной связи.

16.3. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна устанавливаться в месте, которое находится в зоне прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира - мужчин 50-перцентильного уровня репрезентативности (если конструкция транспортного средства предусматривает нахождение сидящего впереди пассажира рядом с местом водителя) и обеспечивает возможность досягаемости ими кнопки вызова без отсоединения ремней безопасности.

16.4. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна иметь защиту от непреднамеренного нажатия механическим способом.

16.5. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть обеспечена подсветкой.

Для простых граждан это значит, что всякий пригнанный из Европы или Америки автомобиль надо будет оборудовать данным прибором, после чего получить Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Только после всех этих действий машину можно будет поставить на учет.

Устройство включает в себя модуль спутниковой связи, автономный источник питания, переговорное устройство (динамик/микрофон) и непосредственно "тревожную" кнопку SOS для вызова экстренных служб.

Заявлено, что при возникновении чрезвычайной ситуации устройство позволяет моментально связаться с экстренными службами. Звонок оператору осуществляется через сеть сотовой связи. При нажатии на "тревожную" кнопку диспетчер связывается с машиной через динамик, чтобы подтвердить вызов, при подтверждении или отсутствии какого-либо ответа на место выдвигаются машины экстренных служб. Более того, в свое время генеральный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев в своем интервью рассказывал, что между системами вызова экстренных оперативных служб в разных странах ЕАЭС ведутся работы по сопряжению, чтобы в перспективе обеспечить автовладельцам сквозную услугу безопасности при перемещении автомобилей через границы стран ЕАЭС. Это значит, что по задумке водитель на автомобиле с белорусской регистрацией при ДТП сможет воспользоваться тревожной кнопкой, к примеру, в России.

Впрочем, какое уж тут "сопряжение"?! Нам бы понять за две недели до нового года, удалось ли в нашей стране подготовить к запуску собственную систему экстренного оповещения ЭРА-РБ и что ждет белорусов после 1 января. Начали с решения практической задачи по постановке на учет машины из Европы, которая приедет в страну уже в 2019 году.

Под видом обычного гражданина, который хочет приобрести автомобиль из Европы уже после вступления в силу новых правил, я позвонил на горячую линию Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь с вопросом, как мне нужно действовать, чтобы поставить автомобиль на учет после 1 января.

Ответ был коротким:

- После 1 января машина должна быть оснащена устройством вызова экстренных оперативных служб.

- А самостоятельно это где-то сделать можно?

- В испытательную лабораторию обратитесь, они вам подскажут, где поставить, а потом провести соответствующие испытания.

Следующим шагом стали звонки в минские МРЭО, однако за три дня попыток трубку телефона никто так и не снял.

Тогда я взялся набирать номера телефонов подразделений, обслуживающих Минскую область.

Звонок в МРЭО ГАИ Столбцовского РОВД никаких результатов не принес.

- Здравствуйте, хочу уточнить пару моментов про пригон автомобиля из Европы после внедрения системы ЭРА-РБ.

- Не знаю, это вы не по адресу.

Примерно такой же ответ ожидал в МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД.

- Здравствуйте, можно уточнить информацию про устройство экстренного реагирования? Хочу пригнать автомобиль из Европы после 1 января 2019 года.

- Чего?

- Система ЭРА-РБ, которую в обязательном порядке вводят с 1 января.

- По этому вопросу у нас ничего нет. Не знаю, никаких разъяснений, инструкций и указаний.

На последний звонок в МРЭО Солигорского РУВД надежды уже не было, так и произошло.

- Здравствуйте, можно получить информацию про пригон автомобиля из Европы после внедрения системы ЭРА-РБ?

- Первый раз слышу подобный вопрос. По этому вопросу у нас ничего не предусмотрено.

То есть государственные органы ничего конкретного физическому лицу, нуждающемуся в дополнительной информации, сообщить не смогли. Поиски организации, которая могла бы на территории Беларуси установить необходимый блок, успехов не принесли.

В этом плане покупателям новых машин повезло больше, хотя по факту покупка обходятся накладнее. Председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич и заместитель директора по импорту и сертификации Сергей Прокопов рассказали, что новые автомобили уже давно оснащаются нужной кнопкой, хотя и необходимость в этом спорна.

"Автодилеры, которые возят свои автомобили не из стран ЕАЭС, всегда относились к идее внедрения этой системы негативно, еще с момента ее обсуждения. В Беларуси правило "золотого часа" из-за всеобщего охвата страны сетями мобильной связи выполняется в подавляющем большинстве случаев, нет нужды дополнительно оснащать автомобиль еще одним мобильным средством связи, чем, по сути, и является "коробочка" системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), которой уже и так оборудуют автомобили.

Подобные системы во многих странах не являются обязательными, однако автомобильная промышленность, особенно в части электронных помощников водителя, стремительно развивается, и то, что вчера носило рекомендательный характер, сегодня становится обязательным. Так, например, в Европейском союзе с апреля 2018 года начала работать система eCall, и в странах ЕС с этого времени (с 01.04.2018) для всех впервые выпускаемых в обращение новых транспортных средств наличие "коробочки" СВЭОС стало обязательным.

Однако Европа к внедрению системы eCall шла с 2011 года, а то, как и какими темпами в нашем таможенном и экономическом союзе внедряют аналогичную eCall систему, неправильно, потому что на сегодняшний момент у государств - членов ЕАЭС разная степень готовности инфраструктуры для запуска данной системы. Несмотря на то что система должна работать уже почти год, в Казахстане только 17 сентября 2018 года система ЭВАК (ЭВАК - казахстанская национальная система экстренных вызовов при авариях и катастрофах) была введена в опытную эксплуатацию. Российская государственная автоматизированная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС до сих пор не работает в некоторых регионах РФ и вообще недоступна в местах, не покрытых сетями мобильной связи. В многих случаях в России автоматический вызов служб происходил некорректно, на оповещение от этих систем приезжала и скорая помощь, и МЧС, и ДПС, а это стоит больших денег. В Беларуси национальная система ЭРА-РБ вообще не создана, при этом затраты на ее создание и поддержание весьма велики, а насколько это целесообразно - никто не оценивал.

Все автодилеры, которые закупают авто из стран, не состоящих в ЕАЭС, вынуждены были пойти на удорожание автомобилей с целью их доукомплектации согласно требованиям ТР ТС 018/2011. На данном этапе все машины, которые доступны на нашем рынке, уже на производстве оборудуются этими системами, потому что все готовились к этому событию. Те модели, которые не были сертифицированы для оснащения данными системами, выпали из предложения этих автодилеров. По сути, покупатель оказался обделен, потому что автопроизводителям было невыгодно проводить дорогие испытания этих систем для их установки - им было проще отказать в продаже этих машин на территорию стран Таможенного союза.

Итог - машины подорожали, а системы эти в Беларуси не работают и не будут работать после 1 января. Кто и как будет реагировать на эти системы у нас в стране? Наверное, этот вопрос надо задавать чиновникам. Кто будет контролировать наличие этих систем при ввозе автомобилей или постановке их на учет от физических лиц, тоже не понятно. Нигде это не описано, никто ничего не знает.

В заключение хотелось бы отметить неизбежность внедрения системы ЭРА-РБ, рано или поздно она будет работать - это вопрос времени и финансирования".

Представители компаний, которые занимаются пригоном автомобилей из Европы и Америки, признались ABW.BY, что тоже ждут новостей и конкретики: "Честно говоря, мало верится, что обязанность устанавливать дополнительные устройства все-таки введут. Ничего ведь не готово. Впрочем, даже и так что-то будет. В ту же Россию уже после запуска ЭРА-ГЛОНАСС мы пригоняли автомобили, и сторонние организации примерно за 300 долларов устанавливали нужное оборудование".

Установить нужный блок в России - это интересная мысль. Звоним в компанию, которая занимается установкой систем ЭРА-ГЛОНАСС в Москве. На сайте указано, что полная установка системы обойдется минимум в 38.000 российских рублей (1200 бел. руб.):

- Обращаются ли к вам белорусы?

- Нет. Если честно, вы первый.

- Каковы сроки установки устройства в автомобиль?

- Вообще говоря, установка происходит быстро. Среднее время установки - около двух часов. Единственное - чтобы система начала исправно работать, должно пройти около двух недель.

- А какой пакет документов выдается на руки после установки?

- После установки выдаем всего два документа: сертификат на прибор и заказ-наряд от организации, которая производила установку, так как устройство системы ЭРА-ГЛОНАСС должно устанавливаться только в сертифицированных центрах. Большой пакет документов водитель получит после получения Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства...

Но несколько десятков звонков все же вселяют надежду, что проблему можно будет решить и в Беларуси.

Государственное научное учреждение "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси" - одна из трех организаций, в числе прочего занимающихся оформлением и выдачей Свидетельства безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Здесь подтвердили, что с 1 января 2019 года все выпускаемые в обращение транспортные средства в соответствии с Регламентом ТС должны иметь устройства экстренной связи:

"Многие дилеры для себя этот вопрос решили, и на сегодняшний день можно сказать, что те автомобили, которые ввозятся без установки системы, - это просто-напросто нарушение. Что касается ввозимых ТС, то по Регламенту ТС они должны соответствовать ряду требований в отношении этого устройства. На данный момент нужные блоки производят в России, к нам их будут ввозить как минимум два представителя крупных производителей. Плюс "АГАТ", как сообщалось, запустил серийное производство этих устройств, уже в начале следующего года их можно будет купить.

Те, кто смогут установить необходимое оборудование, тоже будут. Как вариант, это будут те же организации - представители производителей, как минимум одна местная компания появилась. Мы со своей стороны с 1 января на автомобили категорий M и N сможем оформить СБКТС. При условии, конечно, что устройство вызова будет должным образом установлено на ТС, спараметрировано и функционирует".

В институте также отметили, что в ближайшее время будет оглашен список организаций, которые будут выполнять услуги продажи и/или установки устройства экстренного оповещения.

В то же время далеко не все эксперты сходятся во мнении, что реализованная в России система ЭРА-ГЛОНАСС - удачное решение как для самих россиян, так и для белорусов.

"Идея самой системы россиянами немного извращена. Поэтому у них там сейчас куча проблем, - признались собеседники ABW.BY. - Главная загвоздка - в самом факте создания отдельного оператора, отвечающего за экстренные вызовы после ДТП. Зачем этот посредник, ведь гораздо проще сразу направлять все сообщения в службы спасения единого номера 112, как это происходит во всем мире?"

Для белорусов картина выглядит еще более странно.

"Система экстренного вызова работает по той же схеме, как и стандарт GSM, заложенный во все средства связи. Это значит, что через любое передающее устройство, независимо от наличия средств на счете, включенного роуминга и прочего, возможен вызов экстренных служб по номеру 112. Сигнал поступает на ближайший коммутационный пункт службы 112. Более того, сигнал сразу идет как "экстренный", работает на самый сильный прием, а если "вышка" загружена, случайным выбором прерывается один из каналов и таким образом освобождается возможность для экстренного вызова", - поясняют эксперты.

Точно так же задумана и система оповещения в случае ДТП. При этом устройство способно передавать сигнал, который после расшифровки преображается в данные об автомобиле и координатах ТС. Это особенно важно, если участники аварии без сознания или не знают, в каком месте находятся.

Но наша проверка показала, что ни на что, кроме голосового сообщения в службу 112, рассчитывать пока не приходится.

"В этом-то и проблема. Если бы у спасателей было необходимое оборудование, способное расшифровать сигнал и выдать на карту диспетчеру место ДТП, - другое дело", - говорят критики системы.

В МЧС в ответ на вопрос о возможности "увидеть" координаты места вызова и перспективах сказали, что являются просто исполнителями, принимающими звонки по номеру 112. Это значит, что кнопка как таковая работает, однако система экстренного оповещения не действует в полном объеме, как была задумана. И нет никакой надежды, что 1 января это произойдет.

Более того, наши собеседники выразили сомнение, что даже установленные в белорусские машины в соответствии с Регламентом ТС блоки на территории России в рамках той же ЭРА-ГЛОНАСС будут работать корректно: "Все российские сотовые операторы, когда видят "экстренный" сигнал, направляют его оператору. А вот "увидят" ли они в таком ракурсе сигнал от устройства, сделанного "АГАТом", - вопрос. И тогда этот вызов пойдет по обычному номеру 112, как и в случае со всеми другими иностранными автомобилями".

Никакой конкретной информации от других госорганов, работающих над созданием белорусской системы экстренного оповещения, добиться не удалось. В Госстандарте обещают сообщить все, как только будут какие-то достоверные данные, а в Минтрансе приняли вопросы и... пропали.

Стоит предположить, что такая сумятица неспроста. Ведь чиновникам сейчас предстоит решить непростой вопрос, какое из двух зол выбрать: обязать всех устанавливать устройство, которое ввиду отсутствия должной организации не сможет выполнять свои функции, либо снова объявить отсрочку?