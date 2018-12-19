США отправляют в Арктику противолодочную авиацию для сдерживания России 1 19.12.2018, 12:18

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иллюстрационное фото

«Посейдоны» усилят уже имеющуюся группировку под водой и в воздушном пространстве.

Военно-морской флот США решил увеличить присутствие в Арктике вблизи Аляски для противодействия России. В первую очередь туда отправятся самолеты P-8A Poseidon ("Посейдон"), предназначенные для разведки и борьбы с субмаринами. Об этом сообщает Business Insider (перевод – newsader.com).

Как заявил секретарь американских ВМС Ричард Спенсер, "Посейдоны" дополнят уже имеющуюся группировку под водой и в воздушном пространстве.

P-8А отправят на остров Эйдек в западной части группы Алеутских островов. Ранее там размещалась крупная военная база ВМС США, предназначенная для сдерживания СССР.

В рамках стратегии, связанной с переориентацией США на защиту арктических рубежей, с 2017 года американские морские пехотинцы начали нести службу в Норвегии. Осло просит США увеличить их численность и разместить дальше на север – ближе к границе с Россией.