Более 12 тысяч белорусов потребовали сделать 2 января выходным 3 19.12.2018, 14:14

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Количество недовольных решением правительства быстро растет.

Быстро растет число подписавшихся под петицией о переносе рабочего дня со 2 января.

По состоянию на полдень среды количество подписей достигло почти 12 с половиной тысяч.

Напомним, в тексте петиции говорится:

«В этом году Минтруда предложило сделать 2 января 2019 г выходным днем. Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января.

График переносов рабочих дней и выходных опубликован. Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906.

Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим.

Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».