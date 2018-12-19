Порошенко с Волкером договорились об ответе на атаку РФ в Керченском проливе 3 19.12.2018, 15:25

2,213

Санкции - важный элемент сдерживания российской агрессии.

Международные санкции против РФ и их укрепление остаются важным элементом сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования ситуации. На этом во время сегодняшних переговоров в Киеве сошлись президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, пишет liga.net.

Собеседники обсудили последствия атаки россиян на корабли ВМС Украины, угрозы безопасности в акватории Черного и Азовского морей, а также подчеркнули "важность мощного ответа мира" на этот акт агрессии России против Украины.

Порошенко и Волкер скоординировали подходы к тому, как продолжать давить Россию санкциями ради обеспечения уважения к свободе судоходства и немедленного освобождения захваченных моряков и кораблей Украины.

Также речь шла о перспективах развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Волкер приветствовал решение МВФ о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи, что является признаком успешности реформ.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.