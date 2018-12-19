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Доллар и евро продолжают дорожать

  • 19.12.2018, 15:40
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Российская валюта дешевеет.

На валютных торгах в Минске 19 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0042 и составляет Br2,1304 (18 декабря - Br2,1262 за $1).

Евро вырос на Br0,014 до Br2,4272 (18 декабря - Br2,4132 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0123 до Br3,1726 за 100 российских рублей (18 декабря - Br3,1849 за 100 российских рублей).


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