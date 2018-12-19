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Латвия готовит публикацию секретных документов КГБ

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  • 19.12.2018, 16:16
  • 2,018

Власти страны считают необходимой публикацию документов советской эпохи.

Завтра в интернете будут обнародованы, в частности, карточки учета оперативных работников органов советской госбезопасности. Также для всех желающих станут доступными телефонная книга сотрудников КГБ, учетные списки ЦК Компартии Латвии и другие материалы, сообщает «Эхо Москвы».

Власти стран Балтии считают необходимой публикацию документов советской эпохи.


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