Латвия готовит публикацию секретных документов КГБ

Латвия готовит публикацию секретных документов КГБ8
- 19.12.2018, 16:16
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Власти страны считают необходимой публикацию документов советской эпохи.
Завтра в интернете будут обнародованы, в частности, карточки учета оперативных работников органов советской госбезопасности. Также для всех желающих станут доступными телефонная книга сотрудников КГБ, учетные списки ЦК Компартии Латвии и другие материалы, сообщает «Эхо Москвы».
Власти стран Балтии считают необходимой публикацию документов советской эпохи.