Как белорусы штурмуют польские магазины перед введением новых лимитов 19.12.2018, 16:43

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Фото: abw.by

На стоянках у ТЦ не протолкнуться из-за авто с белорусскими номерами.

Перед новогодними праздниками и введением новых таможенных ограничений корреспондент abw.by Владимир Аплевич отправился в Белосток, чтобы узнать, что белорусы чаще всего покупают в Польше, какие суммы готовы потратить, сколько планируют на этом сэкономить и как долго стоят в очередях на границе.

Время на прохождение границы - от 2 до 8 часов

Проверено на себе: чтобы попасть в Польшу через ПП "Брузги", в прошлую субботу необходимо было провести в очереди около 8 часов. Как всякий работающий человек, я выехал в западном направлении из столицы в 21.00 и на границу прибыл к часу ночи. В Белостоке оказался по нашему времени лишь в 10.00. Искать среднюю скорость, разделив расстояние (350 км) на время (13 часов), не буду, а то расплачусь.

Еще на дорогах нельзя было не заметить огромного количества автобусов и микроавтобусов, дружно двигавшихся по маршруту Гродно - Белосток. Как выяснилось позже, ехать на "закупы" таким образом - решение весьма разумное, ведь в этот день автобусы проходили границу за 2-3 часа.

Всякий бывалый шопоголик в курсе: "закупы" начинаются на самой границе. Магазинов беспошлиннной торговли в ПП "Брузги" много, они большие по размеру, с широким ассортиментом товара. Самый ходовой - сигареты и алкоголь.

Посетителей "дьютиков" можно разделить на две категории: одни покупают брендовый алкоголь и дорогие сигареты, другие - 1 литр самой дешевой водки и 2 пачки сигарет белорусского производства.

По всей видимости, норм ввоза алкогольной и табачной продукции в ЕС придерживаются не все: мусорки буквально переполнены пустыми блоками от сигарет, встречаются и пустые бутылки из-под алкоголя.

А мы точно в Польше?

Оказавшись по ту сторону границы, первым делом мы решили отправиться на рынок "Кавалерийский". Впрочем, как и большинство наших сограждан. Еще на подъезде к нему стало понятно, что нас тут будет много. Едва найдя свободное место, мы усомнились: "А точно ли мы в Польше?" Практически все стоявшие рядом машины были с белорусскими "номерами". Такое ощущение, что вся Беларусь тут: от 1-го региона до 7-го.

Впрочем, белорусы были не единственными иностранцами на рынке. Среди легковушек и автобусов с белорусскими "номерами" встречались автомобили на литовской и латвийской регистрациях.

Получится прилично сэкономить

На стоянке встречаем Т4 с открытым багажником. На микроавтобусе приехала минчанка Светлана с подругой. "Мы выехали из Минска вчера в два часа дня", - говорит она. Переход границы у девушек занял всего 3 часа. В общей сложности подруги потратили 800 долларов: 500 - сама Светлана, 300 - ее подруга. "На все покупки оформили "ваты", поэтому, несмотря на транспортные расходы, все равно получится прилично сэкономить".

Привет из 90-х

Сам рынок выглядит так, как будто на дворе 90-е. Кругом слышна русская речь. Вывески на русском здесь тоже норма. На "Кавалерийском" белорусы в основном берут бытовую химию, подгузники, кофе, кондитерские изделия и искусственные ели.

Цена без НДС

Для удобства покупателей из Беларуси в некоторых точках сразу указывают две цены - с НДС и без.

Так, например, 500 г кофе Dallmayr при условии возврата НДС стоят около 7 руб. 50 коп. и чуть больше 9 руб. без возврата НДС. Цена такого кофе на акции в одной нашей сети магазинов - 10,99 руб., и это за упаковку весом 250 г. Почувствуйте разницу, что называется.

Очередь в магазинчике большая, люди стараются купить на сумму не меньше 200 злотых - это необходимый минимум для оформления Tax Free.

"Вудку, папяросы маш?"

Продолжая прогулку по рынку, убеждаешься, что время здесь "застыло". Непонятные люди шепотом спрашивают у прохожих "вудку и папяросы" или, глядя в глаза, прикладывают руки к губам, будто курят.

Помимо торговли на стационарных точках можно встретить людей, продающих все подряд прямо из автомобилей. На рынке "работают" и бригады цыган. Кстати, польские цыгане просят не на хлеб, а на "млеко" (молоко).

Кстати о пище: возле ларьков с кебабами постоянно толпятся люди.

Отбить половину стоимости проезда

Скупщики алкоголя и табака также работают на стоянках, оперативно подбегая к подъехавшим автомобилям с белорусскими "номерами". Как рассказал нам водитель маршрутки из Гродно, продать сигареты и водку на рынке действительно не проблема: "Некоторые пассажиры заходят на границе в Duty Free и покупают "стандартный" набор в виде литра водки и двух пачек сигарет "Минск NZ" и т.д. Продав его на рынке, можно заработать 5 долларов и тем самым окупить половину стоимости проезда, а это 21 рубль в две стороны. В общем, многие крутятся как могут"

И еще водитель признался, что никогда раньше не видел такого количества автобусов и машин из разных регионов страны: "Обычно процентов 70-80 машин было из 4-го региона. Но когда стало известно о введении новых ограничений, поехали все. Очень много минчан".

200 долларов на подарки

Роман приехал в Белосток из Гродно на маршрутке, чтобы закупиться подарками к Новому году: "Сладости, шоколад, кофе, духи - планирую потратить 200 долларов". По словам молодого человека, на "закупы" в Польшу он ездит раз в 2-3 месяца.

Около "сотки" на дорогу

Были на рынке и витебчане. Андрей приехал в Белосток с женой и детьми: "На покупки планируем потратить около 1000 долларов плюс около "сотки" выходит на топливо и страховку".

Ёлка, подгузники, кофе и шоколад

Анастасия прибыла за покупками на маршрутке из Гродно. Ее основным приобретением стала ель за 200 злотых (около 115 руб.). По словам девушки, аналогичная новогодняя красавица в Гродно стоит порядка 200 рублей. Помимо ели девушка купила кофе, подгузники, шоколад.

Маршруткам и автобусам не хватало места

Едем дальше! На стоянке у ТЦ "Галерея Бяла" тоже не протолкнуться, и опять же большинство машин - с белорусскими "номерами". Всем автобусам и маршруткам места на стоянке просто физически не хватило.

Полтора часа в очереди

Наибольшей популярностью у гостей "Галереи" пользовался магазин электроники. О том, что белорусов, покупающих дорогостоящую технику, было более чем достаточно, свидетельствовали огромные очереди на оформление "ватов". В среднем, чтобы его оформить, приходилось стоять в очереди около полутора часов.

Людей было столько, что очереди собирались не только у касс и на оформлении "ватов", но даже у входа в дамскую комнату.

Небывалый рост продаж

Продавец отметила, что с особым рвением белорусские покупатели интересуются телевизорами и техникой Apple.

Популярны варочные панели и другая техника для кухни весом до 35 кг.

Да и в целом продавец отметила небывалый рост продаж за последние несколько недель. По некоторым позициям они в два, а то и в три раза превысили показатели прошлого года.

"Айфоны" в одной цене?

Стоит отметить, что разницы в ценах на iPhone нет: iPhone SE на 32 Гб в польском магазине стоит около 330 у.е. (700 руб.), за те же деньги его можно приобрести и в Беларуси. Выгода появляется лишь после возврата НДС около 60 у.е. (125 руб.).

Аналогичная ситуация и с iPhone X. За счет НДС экономия составит порядка 200 у.е. на версии с памятью 64 Гб.

А вот с телевизорами иная картина. Так, LG с диагональю 43 дюйма здесь стоит порядка 422 у.е. брутто, после возврата НДС цена упадет до 340 у.е. - ценник на аналогичный телевизор в РБ стартует с 1088 руб., или около 510 у.е.

За телевизор Philips диагональю 50 дюймов в Польше придется отдать 690 у.е., после возврата НДС получится около 560 у.е. - такой же у нас стоит более 1000 у.е.

Полторы тысячи на покупки

На выходе из ТЦ мы встретили пару из Минска, которая пыталась разместить в своем авто приобретенный телевизор Panasonic диагональю 55 дюймов. Молодые люди приехали в Белосток еще в пятницу, поэтому в очереди провели всего 4 часа: "Ночевали в Польше, за двоих заплатили 30 евро плюс страховка 30 евро. Такой телевизор в Беларуси на 250 долларов дороже с учетом возврата "вата". В целом на покупки у нас ушли полторы тысячи".

Следующая точка на нашем пути - гипермаркет "Ашан". На его парковке также стояли автомобили с белорусской "пропиской", однако их количество было несопоставимо с "Галереей Бялой" и тем более с рынком.

Сравнительно немного было и автобусов с маршрутками. Следовательно, меньше очереди на оформление "ватов" - в "Ашане" люди проводили в них "всего" 30-40 минут.

Долгий путь домой и 9 часов в очереди

Стоит ли говорить, что очередь из желающих вернуться на Родину в субботу вечером собралась немалая, прохождение границы на въезд в Беларусь заняло на час больше времени, чем на выезд. На границе мы простояли 9 часов. Двумя неделями ранее хороший знакомый провел в очереди 13 часов, и это с учетом того, что возвращался в страну по "зеленому" каналу.

Выгода есть, а новые нормы коснутся не всех

Ездить за покупками в Польшу, безусловно, выгодно, особенно в случае оформления "ватов". Наше мини-исследование показало, что жители приграничья оставляют в Польше в среднем около 200-300 долларов, в то время как минчане - 1000-1500. И это объяснимо: первые ездят в Польшу чаще, а жители дальних регионов если уж и выбираются, то стараются закупиться по максимуму.

К слову, новые нормы ввоза товаров для личного пользования (25 кг и 500 евро) коснутся не всех, а только тех, кто пересекает границу реже одного раза в три месяца. Для тех, кто выезжает чаще, еще 14 марта 2016 г. были введены большие жесткие ограничения по весу и стоимости: 20 кг и 300 евро.

Впрочем, нам не привыкать находить выход из безвыходных ситуаций. Пока в сотне километров цены будут настолько привлекательными, можно предположить, что тропа народная в польские магазины не зарастет.