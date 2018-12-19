Учительница деревенской школы выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» три месячных оклада 4 19.12.2018, 17:00

2,746

На ее вопрос игроки московского элитарного клуба сумели ответить только с помощью коллег из других команд.

Можно сколько угодно говорить ученикам о пользе от чтения книг, а можно одним примером доказать, что прибавится не только знаний, но и денег, пишет kp.by. А это для многих чад решающий аргумент. Его своим ученикам вполне может предъявить учительница белорусского и русского языка и литературы из деревни Вязовница Осиповичского района Ольга Кутик. Она задала московским знатокам команды Бориса Белозерова детский, и в то же время непростой вопрос из сказки «Три толстяка»:

- Что Юрий Олеша сравнил с шарами, наполненными ослепительным кипящим молоком?

За минуту знатоки ничего лучше облаков, снега, солнца и т. п. не придумали и обратились за помощью к клубу. Такая возможность у них есть один раз за игру, когда команда уступает в счете. А счет был 4:5 в пользу телезрителей. И только всем миром они дали правильный ответ: «Фонари».

На выигранные деньги поеду в Европу

Но в случае выигрыша очка с помощью клуба телезритель получает вознаграждение. И Ольге ушли 100 000 российских рублей, это примерно 1500 долларов.

Но вот то, как этот вопрос попал на игровой стол, отдельная история.

Вопрос Ольги выпал, когда стрелка волчка указала на 13-й сектор. Он называется «Интернет против знатоков». Во время прямого эфира телезрители присылают вопросы, и компьютер случайным образом выбирает один. На тот момент было прислано 86 117 вопросов! Излишне говорить, каковы были у Ольги шансы сыграть?! Но этот счастливый шанс выпал.

- Смотрю каждую игру в прямом эфире, потому что на белорусском телеканале она идет в записи на неделю позже. Когда на экране появилась надпись «Осиповичи», у меня чуть сердце из груди не выскочило. А во время минуты обсуждения я так волновалась, что не понимала, о чем знатоки говорят. Успокоилась, только когда они ответили с помощью клуба. Так что я и за них рада, и за себя. Чего лукавить, хочется и деньги выиграть.

Из Москвы Ольге сообщили, что выигрыш будет перечислен в течение шести месяцев.

- Это три моих зарплаты. Но говорят, что российский налог будет 35%. Так что сумма будет гораздо меньше. Но на небольшое путешествие все равно хватит. Поеду с мужем в Европу. Теперь моя мечта попасть в зимнюю серию, в прямой эфир. Поэтому работаю над вопросом.

«В минском клубе мои вопросы дважды признавали лучшими»

- Мне 45 лет, а «Что? Где? Когда?» я смотрю с шестого класса, - продолжает Ольга, выкроив для нас время на переменке. - В белорусском клубе я играла шесть раз и четыре раза выиграла. Свой первый вопрос я задала белорусскому клубу в 2012 году, и его признали лучшим в осенней серии. И затем, как говорится, Остапа понесло… Я придумывала и высылала вопросы и в Минск, и в Москву. В 2016-м мой вопрос был признан лучшим в весенней серии белорусского клуба.

«В 60-е годы у входа в некоторые заведения стоял охранник с линейкой в руках. Для чего она ему была нужна?» Ответ: «В те времена мини-юбка считалась вызывающим нарядом, и охранник замерял длину юбки: если она была слишком короткой, то девушку в кафе не пускали»… Знатоки ответили, что речь идет о брюках клеш. Еще один пример того, что и на легком вопросе можно выиграть у знатоков.

- Я получила без вычета налогов в общей сложности 9 миллионов рублей (до деноминации). Часть денег ушла на стеклопакеты в квартире.

Но выбор компьютером вопроса в 13-м секторе - дело случая. Ольга ждет, когда отберут ее вопрос, который попадает на стол в конверте.

- Уже шесть лет я высылаю вопросы. А три года назад мне сообщили из Москвы, что мой вопрос прошел отборочный тур, и попросили выслать фотографию. И на этом пока все. Но теперь настроение у меня гораздо лучше, - призналась Ольга.

Оршанец выиграл на вопросе о мечтающем бинокле

Вопросы белорусских телезрителей постоянно участвуют в играх московского клуба. Были они и во всех четырех играх нынешней зимней серии. Но выиграл только один. Андрей Поченков из Орши обыграл команду Балаша Касумова в блице. Он спросил, о чем мечтает бинокль на карикатуре художника Tango. Ответ: «Мечтает об очках». Оршанец получит 70 000 российских рублей (около 1000 долларов).