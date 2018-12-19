Как «депутаты» принимали бюджет Беларуси на следующий год 7 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

19.12.2018, 19:48

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Это смешно, но в Беларуси с этого давно никто не смеется.

Скандал с отказом России компенсировать потери за налоговый маневр сильно повлиял на формат и процедуру принятия бюджета на следующий год.

Основные тезисы:

- в этом году бюджет принимается с нарушением Бюджетного кодекса по срокам;

- Палата представителей отнеслась к утверждения бюджета формально;

- доходы бюджета Беларуси сильно зависят от нефти. придется экономить;

В других странах государственный бюджет на очередной финансовый год - едва ли не основной документ после Конституции. И его принятие - главное событие политической жизни. В парламенте и вокруг него кипят бурные страсти. Партии, корпоративные союзы, лоббистские группы пытаются отстоять свои материальные интересы.

В Беларуси все по-другому. Здесь принятие бюджета - формальная, техническая процедура, которая осуществляется наспех, часто с нарушением регламента. Именно так произошло и в этом году.

Хочу напомнить, что, согласно Бюджетному кодексу, закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год должен приниматься не позднее 1 декабря предшествующего года. Сегодня уже 18 декабря, проект бюджета только обсуждается в «палате представителей в первом чтении». Такое затягивание вызвано неопределенностью с компенсацией за налоговый маневр. Белорусские власти ожидали, сколько денег даст Россия. Но не дождались. Видимо, Лукашенко не очень надеется на планируемую встречу с Путиным 25 декабря поэтому бюджет принимается без учета российской компенсации.

Только 17 декабря Лукашенко с руководством правительства согласовал окончательный вариант государственного бюджета. И в тот же день после обеда состоялось нулевое чтение этого документа в «палате представителей». Пикантность ситуации в том, что «депутаты» обсуждали этот вопрос, не имея перед глазами самого проекта бюджета. Представьте: никакого документа на руках нет, члены «палаты представителей» его в глаза не видели, но что-то активно «обсуждали» и одобряли. Это смешно, но в Беларуси с этого давно никто не смеется. Вот во вторник 18 декабря проект бюджета наконец появился, но «депутаты» просто не имели времени хотя бы просмотреть этот многостраничный документ.

Чтобы бюджет вышел профицитным, власти который год применяют такой ход. Они планируют доходы, исходя из заниженной стоимости нефти. В следующем году закладывается цифра 60 долларов за баррель. Но на этот раз власти могут и прогадать. Ведь сегодня нефть стоит 58 долларов.

Все это показывает, как сильно белорусский бюджет зависит от нефти. Поэтому такие страсти вокруг налогового маневра. Велики ли потери Беларуси? Называются разные цифры, вплоть до 10 млрд долларов до 2024 года. Но они сильно зависят от мировых цен на нефть, которые трудно поддаются прогнозу.

Даже потери в следующем году оцениваются по-разному. Министр финансов Беларуси Максим Ермолович отметил, что в 2019 году Беларусь потеряет от российского налогового маневра 600 млн рублей. Это примерно 300 млн долларов. А Лукашенко во время обсуждения бюджета 17 декабря заявил, что в следующем году «мы можем потерять около 400-500 млн долларов». Почти в 1,5 раза больше.

Какой выход? Что нужно делать, чтобы компенсировать выпадение 10 млрд долларов? Казалось бы, первое, что лежит на поверхности, - это менять экономическую систему, переходить от рентной к инновационной модели экономики.

Однако единственное, что предложил Лукашенко на совещании 17 декабря это призыв к экономии. То есть - давайте затягивать пояса.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»