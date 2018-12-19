Белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины 59 19.12.2018, 20:52

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БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и РПЦ.

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах независимой от Москвы новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергий Лепин. Также отец Сергий сказал, что белорусские православные «не могут принимать участия» в богослужениях ПЦУ.

Голову единой Украинской поместной православной церкви — Эпифания — выбрали в Киеве 15 декабря. Он был митрополитом Переяславским и Белоцерковским, ректором Киевской православной богословской академии.

По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. Руководство БПЦ не направляло поздравления митрополиту Киевскому и всея Украины.

По словам отца Сергия Лепина, «контакты возможны только в общегражданской перспективе. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам», — сказал представитель БПЦ.

По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь имеет канонические и литургические отношения «только с Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриарху».