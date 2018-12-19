Завтра в Беларуси будет до 10 градусов мороза 19.12.2018, 23:02

Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов.

20 декабря в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха будет 5-11 ниже нуля, местами при прояснениях ожидается 12-16 ниже нуля. Днем прогнозируется от -3 по западу до -10 по востоку страны.