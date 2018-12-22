Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата 22.12.2018, 17:25

Петр Порошенко

Украинцы имеют право получить лучшие условия для свободного выбора вероисповедания.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом gordonua.com сообщили в администрации Порошенко..

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать... То ли к новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ (Русской православной церкви. – "ГОРДОН")", – сказал Порошенко.

Подписывая закон, он подчеркнул, что законодательные изменения соответствуют принципам свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев УПЦ Киевского патриархата (КП), УПЦ МП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил назначенного предстоятеля православной автокефальной церкви в Украине на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий будет носить титул митрополита Русской православной церкви в Украине.

20 декабря Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата, в тот же день его подписал спикер Андрей Парубий.