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Юрий Хащеватский: Цена Лукашенко – ноль

  • 23.12.2018, 10:25
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Юрий Хащеватский
Фото: charter97.org

У белорусов найдутся силы сдвинуть этот режим.

Об этом, подводя итоги года, сайту Charter97.orgзаявил известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский.

- Что, по вашему мнению, в этом году было самым главным и самым важным для Беларуси и белорусов?

- Самым главным в этом году было постепенное отрезвление из-за более полного узнавания мотивов и инструментов нашего ближайшего огромного соседа – России И как следствие – более ясное представление того, в какую глубинную катастрофу завел нас режим Лукашенко.

Собственно, экономисты, историки и вообще понимающие люди предупреждали нас, к чему все идет. Но в последние недели эта ситуация выявилась окончательно и стало очень рельефной. Была подведена цена почти четвертьвековой деятельности (Лукашенко на том посту, который он узурпировал).

Можно сказать, что этот год показал реальную цену белорусского диктатора: цену его «экономического чуда», рассказы о котором давно навязли всем в зубах. Сегодня уже совершенно четко выяснилось, что никакого чуда не было, а была сладкая ловушка, которую Россия подготовила для нашей страны.

И все лукашенковские «выбрыки» насчет того, что он «будет защищать независимость», пошли прахом. Этим его «выбрыкам» и дерганьям тоже стала известна настоящая цена. А цена им – ноль, как и самому диктатору. Потому что именно Лукашенко и привел ко всему этому.

 Двадцать четыре года он уничтожал белорусскую самостоятельность, уничтожал свободы внутри страны, уничтожал предпринимательскую жилку, которая есть в народе. Он не давал свободно вздохнуть ни бизнесменам, ни журналистам – никому в Беларуси.

Он сделал все, чтобы разрушить гражданское общество, чтобы избавиться от людей, которые мыслили не так, как он, которые видели будущее страны по-другому и противостояли ему. Он их всех или уничтожил, или выдавил за пределы страны. Все это было сделано, чтобы достичь к цели, придя к которой Лукашенко ужаснулся: потому что он понял, что связан по рукам и ногам нагим восточным соседом. Теперь ему диктуют – и он ничего не может сделать. То есть, за что он боролся – на то и напоролся.

Это было понятно многим людям и ранее. Но сегодня – и это главный итог года – цена Лукашенко и тупик, в который он завел страну, стали очевидны если не всем, то большинству граждан Беларуси.

Вот такой итог, и он немного тревожный.

- А что в этой ситуации может вселять оптимизм?

- Несмотря на то, что для оптимизма Беларусь мало оборудована, я был и остаюсь оптимистом по складу характера.

И этот оптимизм движет мной уже почти четверть века. И я по-прежнему уверен, что в обществе есть силы, и эти силы соберутся вместе и сумеют противостоять нашему главному противнику.

Не скрою: часто мой оптимизм не находил подтверждения в дальнейших событиях.

Но тем не менее, я вижу проблески, которые могут быть поводом для оптимизма у белорусов. Например, все чаще и чаще от известных людей я слышу о ценности истории Беларуси, о ценности белорусского языка и культуры о понимании того, что это – приоритетно для наших граждан.

От этих интервью с патриотически настроенными белорусами, которые раз за разом появляются в независимых СМИ, становится теплее на душе. Благодаря им понимаешь: режим не сумел задавить в обществе свободные силы.

Есть очень грамотная, замечательная молодежь, которая держит в своем сознании образ той страны, о которой я мечтаю.

Это вселяет надежду. Я говорю не о каком-то шапкозакидательском оптимизме: этим молодым ребятам предстоит огромная работа для того, чтобы вернуть страну на настоящий путь.

В будущем, на этом пути, я вижу Беларусь успешной в очень многих областях. Прежде всего должно произойти возвращение интеллекта и образованности в страну.

Конечно, на этом пути лежит камень, который мы называемым режимом Лукашенко. Я почти 25 лет сражаюсь с этим режимом и надеюсь на то, что найдутся силы в обществе и этот камень сдвинут.

- Если бы в новогоднюю ночь вы могли загадать ради будущего Беларуси одно желание, зная, что оно сбудется – какое бы вы загадали? Но только одно и не для себя лично.

- Это трудный вопрос – одно желание…

Я бы загадал, чтобы в Беларуси возникла лучшая в мире система просвещения. И все вокруг вдруг стали образованными. Я не говорю – умными. У нас люди и так очень умные.

Я говорю о том, чтобы люди сумели воспользоваться всеми теми достижениями мысли, которые человечество собрало за свою историю. Чтобы они вдруг все это увидели, поняли и стали жить, исходя из своего этого знания. Чтобы у нас в стране возникла лучшая в мире система просвещения.

Это мое самое большое желание.


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