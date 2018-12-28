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Фотофакт: В центральной больнице Осиповичей происходят странные вещи

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  • 28.12.2018, 12:09
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Доктор сам тянет на 2-й этаж больного, а потом идет и оперирует его.

Об этом в телеграм-канале NEXTA написал белорусский блогер и журналист Степан Светлов:

«Осиповичи. Центральная больница. «Зал ожидания».

По словам очевидцев, доктор сам тащит на 2 этаж больного, а потом идет и оперирует его.

«И, прошу заметить, бесплатно».

От врачей:

Это еще нормально. Печально, это когда в палате 5 человек, а сама палата хорошо если 12 кв/м.

Плюсом ко всему идет то, что если умирает человек ночью, то персоналу на это плевать. Ждут утра ( часов 8 утра, хотя труп может лежать максимум 2 часа, а не ночь или пол ночи), что бы водители или более здоровые больные вынесли тело.

Кстати говоря, в поликлинике Осиповичской не только перчатки покупать надо, но и баночку под анализы, и шприцы, и наборы для похода к гинекологу, и физеопроцедуры платные. Однако! Однако раз в месяц/два приезжают полные грузовые две машины с перчатками, шприцами и медикаментами.

Медикаменты есть, но первую помощь оказывают капельницей из хлорида натрия или Рингера».


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