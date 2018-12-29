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Лукашенко и Путин снова не договорились?

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  • 29.12.2018, 20:55
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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Встреча диктатора и главы Кремля завершилась, но о результатах неизвестно.

На сайте ТАСС появилась информация о том, что встреча между Путиным и Лукашенко завершилась. Заклятые «союзники» общались за закрытыми дверями 3,5 часа.

Ничего об итогах переговоров не сообщается. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков проинформировал журналистов,что общения с прессой после встречи не планируется.

После встречи Путин предлагал Лукашенко поиграть в хоккей. Глава сегодня принял участие в матче «Ночной хоккейной лиги»:

«Александру Григорьевичу (Лукашенко) я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», - сказал Путин.

Напомним, это уже третья встреча между Путиным и Лукашенко в декабре. Диктатор не может договориться о компенсации за налоговый маневр России, в ходе которого экономика Беларуси потеряет около 11 миллиардов долларов за четыре года. РФ отходит от принципа «нефть в обмен на поцелуи» и требует от официального Минска выполнения договора о «союзном государстве», подписанном в 1999 году: введение на территории Беларуси российского рубля, создание единой таможни и судебной системы.


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