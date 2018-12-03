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На чеках в Duty Free печатают ваши паспортные данные

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  • 3.12.2018, 14:14
  • 4,815

Это законно?

Каждый, кто ездил за границу, покупал что-нибудь в магазинах Duty Free. Но знали ли вы, что на чеках в дьютиках печатают ваши паспортные данные?

Читатель Еврорадио прислал в редакцию чек из Duty Free в Каменном логе на границе с Литвой. Он вообще не собирался забирать его из кассы, но случайно увидел на нём конфиденциальные сведения о себе: ФИО, серию и номер паспорта, идентификационный код.

По словам представителя магазина "МаркетЛига", где напечатали чек, это не их инициатива: "Мы обязаны продавать товары исключительно после предъявления паспорта. Печатание данных в чеке — требование законодательства. Его мы и выполняем".

Речь идёт об указе Лукашенко №38 за 2012 год "О функционировании магазинов беспошлинной торговли". Там расписано, что среди обязательных сведений в чеке должны быть указаны имя, фамилия покупателя и номер его документа для выезда за границу. В данном случае это паспорт.

Получается, что последние шесть лет магазины беспошлинной торговли печатают чеки с данными покупателей. В связи с этим возникают два вопроса:

1. Зачем это делается? Неужели проконтролировать, что покупка пересекла границу, нельзя без идентификационного номера покупателя на чеке?

2. Насколько законен сбор персональных данных в магазинах Duty Free?

Государственный таможенный комитет пока не смог ответить, для какой процедуры магазины беспошлинной торговли собирают персональные данные покупателей и как эти данные используются. Журналисты направили туда официальный запрос и ждут ответа.

В июле 2018 года на общественное обсуждение был вынесен проект закона "О персональных данных". Вскоре обсуждение закончилось, но документ до сих пор не принят и не вступил в силу. Согласно ему, в Беларуси персональные данные можно будет собирать, и не спрашивая согласия у тех, кому они принадлежат. Но цели этого "должны быть обоснованные и конкретные" (параграф 3 статьи 4 проекта закона).

В Украине тоже действуют правила, по которым на чеках с Duty Free печатают данные покупателя. Приобретение товаров в беспошлинных магазинах осуществляется исключительно при предъявлении паспорта. И, прежде чем выдать вам чек, продавец вносит ваши данные в систему. Это обосновывается тем, что таможенная служба должна иметь возможность проконтролировать, кто и что с собой везёт, и в каком количестве. Но механизм, согласно которому осуществляется контроль, также не является прозрачным. Журналисты не нашли и обоснования того, почему собранные данные обязательно нужно печатать на чеках.


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