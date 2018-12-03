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Премьер-министр Польши: У нас самый низкий уровень безработицы за последние 28 лет

  • 3.12.2018, 17:37
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Самый низкий за последние годы дефицит бюджета свидетельствует о мощности государственной казны Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в настоящее время дефицит бюджета является самым низким в Польше за последние много лет. Об этом передает «Радио Польша».

Выступая на конференции «Работа для Польши», глава польского правительства подчеркнул, что о положительном состоянии польской экономики свидетельствуют также оценки международных институтов.

«У нас самый низкий уровень безработицы за последние 28 лет. То же касается и дефицита бюджета, который демонстрирует возможно самые низкие показатели за последние 25 лет. Это свидетельствует о мощности государственной казны. С этим согласны международные рейтинговые агентства, крупные финансовые институты. Это нас радует, потому что свидетельствует о жизнеспособности нашей экономики», - отметил премьер.

Конференции «Работа для Польши», организованная в Варшаве, призвана подытожить 3 года правления объединенных правых сил в Польше.


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