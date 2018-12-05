Билл Гейтс назвал топ-5 книг 2018 года 5.12.2018, 15:27

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Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

Список включает книги, посвященные разным областям.

Предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг уходящего 2018 года. Перечень включает книги из разных сфер, начиная от руководства по медитации и заканчивая погружением в автономное оружие. Список был опубликован в официальном блоге миллиардера, пишет korrespondent.net.

В пятерку книг, отобранных Гейтсом, вошла автобиографическая «Ученица писательницы» Тары Вестовер, в которой автор рассказала о своем взрослении в мормонском обществе.

Также значится здесь «Армия из никого» Пола Шарре - книга, посвященная автономному оружию, в которой также рассуждается об искусственном интеллекте.

Далее идет «Дурная кровь» Джона Каррейру, посвященная взлету и падению компании Theranos.

Замыкают пятерку книг «21 урок для 21 века» Юваль Ной Харари о способе обработки информации и мышлении касательно окружающих проблем, а также «Обширное руководство по медитации и осознанности» Энди Паддикомба.