Каждый грош на учет: как сдерживали бюджетные расходы казначеи ВКЛ 6.12.2018, 8:50

Наши предки умело пользовались принципом разумной экономии.

Двор великого князя Литовского представлял собой сложную организационную структуру, которая стоила немалых денег. Многочисленные службы имели свои бюджеты, которые должны были быть разумными, без всяких превышений лимитов расходов. Немалых денег стоили княжеской казне княжеские охоты, дипломатические приемы, парады и смотры войск, собрания шляхты с участием князя, пишет «Литвин».

Конечно, доходы великого князя собирались со всей огромной страны. Средства стекались в Вильно. Уклоняться от налогов в Великом княжестве было делом рискованным, за такое преступление легко лишали головы по судебным приговорам. Но казна была бы всегда пустой, как в Московии, если бы служащие финансового ведомства ВКЛ не прибегали бы к мерам разумной экономии.

Остатки водопровода княжеского дворца в Вильно

Как оптимизировали бюджетные расходы чиновники Великого княжества Литовского? В первую очередь был налажен скрупулезный учет не только доходов, но и расходов. Списывание материальных ценностей представляло собой целую систему, в которой не существовало мелочей. Вот, допустим, при дворе великого князя Сигизмунда Августа (1540-е годы) израсходован запас вяленых рыб.

Из общего числа корзин с этим нехитрым припасом четыре корзины оказались подмоченными в склепе из-за прохудившегося потолка. Ущерб протоколируется, квитанции об уничтоженном негодном продукте подшиваются в архивное дело.

Княжеские чиновники ежегодно приобретали в Италии и Венгрии вина высокого качества для стола правителя ВКЛ. В Чехии и Германии бочками покупали пиво – светлое и темное. Бюджетные расходы на содержание княжеского стола составлялись на перспективу. С учетом строгой регламентации приглашенных гостей на обед к великому князю. Экономы выбивали у поставщиков скидки при приобретении больших партий.

Иногда в ход пускали и дипломатические уловки, сокращая издержки казны на закупки импортных деликатесов. Дипломаты ВКЛ не видели ничего зазорного в том, чтобы заботиться о закупках различных товаров для Виленского престола.

Вещи горожан средневекового Вильно

При отпуске продуктов чиновники вписывали в квитанции имена получателей. Так, к примеру, и сегодня мы можем узнать, что некий Томас Итальянец для приготовления лимонада для Сигизмунда Августа получил за пару лет свыше 2 тысяч штук лимонов. По считанным унциям предоставлялись княжеским поварам и медикам заморские приправы, снадобья: корица, кардамон, перец, анис, мускат, шафран, гвоздика.

Отдельная статья расходов великих князей – содержание животных. При дворце в Вильно имелись вольеры для медведей и волков. Этих хищников стравливали для потехи. В годы ожесточенной экономии порции животным урезали. Однако для боевых коней овес и сено выдавались сполна. Содержание лошадей в бюджетных расходах относилось к статьям первостепенной важности.

Интересно, что продукты, закупленные для двора великого князя, могли не только списывать, но и продавать. Особенно, если эта операция сулила явную выгоду. В ноябре 1546 года княжеские чиновники решили устроить распродажу венгерского вина, поскольку из-за отъезда Сигизмунда Августа потребление напитков сократилось. Для разных категорий покупателей и цена была разной.

Судя по сохранившимся документам, стольник Станислав Кесгайла отдавал за бочонок вина по 20 коп грошей, приобретя целых шесть бочонков. Распродажа вина была проведена с немалым успехом, принеся в казну прибыль, за которую можно было приобрести в Вильно целый квартал.