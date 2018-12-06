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Экс-министр труда: Деньги пенсионеров идут на резиденции Лукашенко

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  • 6.12.2018, 10:16
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Белорусы уже ощутили на себе «дыру» в ФЗСН.

За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) вырос в девять раз. Недостаток же средств составляет постоянно около 10%. Об этом на совещании с руководством правительства проговорился Лукашенко.

Белорусы уже ощутили на себе «дыру» в ФСЗН и создали петицию, в которой заявляют, что фонд неправомерно лишает работников права на пособия.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил бывшего министр труда и соцзащиты Александра Соснова:

- Проблема с Фондом социальной защиты населения действительно существует. Хочу отметить, что она была видна еще 25 лет назад. К сожалению, властям тогда не хотелось ее решать. Хотя именно в то время была возможность обходиться какими-то другими средствами и действительно решать эти проблемы.

Сейчас же ситуация обострилась. Экономика в стране не работает. Увеличивать отчисления в фонд невозможно. Ведь это означало бы увеличение себестоимости продукции, которую и так никто не берет.

Власти довели ситуацию до того, что я не вижу особых перспектив, чтобы решить каким-то иным образом существующую проблему с ФСЗН, кроме как повысить пенсионный возраст или ускорить уход пенсионеров в мир иной. К сожалению, именно к такому привело белорусов правительство за 25 лет.

- Александр Викторович, а как вы оцениваете пенсионную систему Беларуси в целом?

- Не секрет, что она у нас нереформирована. В Беларуси осталась старая советская система. После развала СССР пенсионную систему нужно было делать по-новому, создавать хотя бы частично страховую часть.

Знаете, это все планировалось 25-26 лет назад, но пришла новая власть и она ничего в этом направлении не хотела делать. Они пытались заткнуть существующие дыры, абсолютно не решая всерьез вопросы пенсионной системы.

- Недавно белорусы создали петицию, заявив, что ФСЗН неправомерно лишает работников права на пособия. Связано ли это с дефицитом в фонде?

- Ситуация выглядит так, что власти могут найти какие-то копейки, крохи на выплату больничных. Но это все паллиативная помощь, а не решение проблем. Даже если они и найдут какие-то крохи, но это не спасет ситуацию. Наша экономика гниет. Такой вот термин применим в данной ситуации. Белорусы ни раз почувствуют на себе «эффекты» правления действующей власти.

- Как вы считаете, кому в первую очередь могут сократить пенсии в связи с «дырой» в ФСЗН? Какая группа может попасть под удар?

- Не думаю, что власти решатся напрямую сокращать пенсии. Но это можно сделать не прямым сокращением, а с помощью различных ухищрений. Например, усилением инфляции, печатанием денег. При этом для одних увеличивать выплаты, а другим оставлять, как есть. Тем не менее, не думаю, что ущемят интересы бывших силовиков.

Так что, нужно готовиться к тому, что ситуация будет ухудшаться. Под удар попадут все.

- Какой бы вы предложили выход из сложившейся ситуации?

- Знаете, а я абсолютно ничего не хочу предлагать. Когда 25 лет назад предлагалось, то оно не было принято. Пускай сейчас сами выкарабкиваются из ситуации, в которую вляпались.

- На ваш взгляд, что говорит о «социально-ориентированном» государстве пособие по безработице в 24 рубля?

- Мне смешно слышать про якобы «социально-ориентированную» политику властей. Вот Швецию, Норвегию, Данию, действительно, можно назвать таковыми, а у нас политика ориентирована только на благополучие приближенных к правительству людей.

В Беларуси власть захватили люди, которые даже не понимают куда движется мировая экономика, поэтому ничего хорошего от них ожидать нельзя.

Пособие же по безработице в 12 долларов показывает всю сущность действующей власти и ее отношение к белорусам. Люди просто вынуждены выезжать за границу или сокращать и так невысокий уровень потребления.

В общем, плохая система, плохие результаты. Все упирается в то, что экономика не работает.

- В таком случае, а куда же на самом деле идут отчисления белорусов в ФСЗН?

- Смотрите, отчисления белорусов в Фонд социальной защиты населения идут в бюджет. Бюджетом распоряжается власть. Можно сказать, что белорусы получают мизерные пенсии и пособия потому, что деньги из бюджета идут на «нужды» властей.

Например, из бюджета берутся средства на строительство резиденций Лукашенко. Белорусы просто напросто спонсируют строительство его многочисленных дворцов.


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