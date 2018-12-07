Александр Путило – о Шуневиче: Настоящий белорус такой чуши бы не нес 10 7.12.2018, 9:06

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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

Глава МВД ненавидит белорусов как нацию?

Игорь Шуневич — возможно, самый «публичный» министр внутренних дел последних десятилетий, выступал вчера в «палате представителей», сообщает «Белсат».

Спортивный обозреватель Александр Путило объяснил, как получилось, что в футбольной среде растились «тысячи сторонников нацизма», о которых заявил Шуневич. И это в то время, когда федерацию футбола возглавляет премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Алесь Путило, спортивный обозреватель «Белсатa»:

«Я не знаю, кого он имеет в виду — болельщиков БАТЭ, болельщиков сборной Беларуси, болельщиков минского Динамо! Я не знаю таких болельщиков просто, тем более в таком количестве, которые роют под нейтралитет и под демократию белорусскую! Я не знаю, это фэйк или такая неудобная шутка. Мне кажется, если он был белорусом настоящим (так как его нутро, как мне кажется, ненавидит белорусов как нацию)… Постоянно эти кампании против торговли людьми, потом наркотики, теперь болельщики! У нас давно не было министров внутренних дел настоящих белорусов: этот из Луганска, предыдущий был из Смоленска, Кулешов, из Азербайджана в общем, и Сиваков с Сахалина. Белорус такой настоящий, по крови белорус, никогда бы такой чуши не нес!»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал отношение министра Шуневичу к ситуации с памятником городовому в Минске:

«Министр Шуневич, как и многие другие чиновники, просто элементарно не умеет общаться с прессой. Такая перепалка, такие резкие ответы. В западных странах и политики, и чиновники знают, что с прессой нужно разговаривать культурно, ласково, может, грубо говоря, немножко хитрить. Но делать это элегантно. А тут подтекст таков: отстаньте, мы как делали, так делать будем, обращать внимание на вас особо не собираемся. Если обобщать, то я думаю, что эта проблема упирается в специфику сегодняшней белорусской системы, когда чиновники держат ответ только перед самым главным начальником, а не перед народом… »